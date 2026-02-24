Αιγαίο: Εντοπισμός 71 παρανόμων μεταναστών και σύλληψη ενός διακινητή από το λιμενικό

Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού διακινητή και στον εντοπισμό συνολικά 71 ατόμων προχώρησε το Λιμενικό Σώμα σε Μυτιλήνη και Φαρμακονήσι, ολοκληρώνοντας δύο επιχειρήσεις που εξελίχθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Η πρώτη επιχείρηση στη Μυτιλήνη σημαδεύτηκε από επικίνδυνους ελιγμούς και καταδίωξη, ενώ στο Φαρμακονήσι η κινητοποίηση των ειδικών δυνάμεων του Λιμενικού οδήγησε στην ασφαλή μεταφορά δεκάδων ατόμων σε ελεγχόμενη δομή.

Καταδίωξη και επικίνδυνοι ελιγμοί στη Μυτιλήνη

Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όταν Περιπολικό Πλοίο του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ύποπτο ταχύπλοο σκάφος να προσεγγίζει με μεγάλη ταχύτητα τις νοτιοανατολικές ακτές της Μυτιλήνης. Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των αρχών, προβαίνοντας σε επικίνδυνους ελιγμούς προκειμένου να διαφύγει.

Αφού κατάφερε να αποβιβάσει τους 31 επιβαίνοντες στην ακτή, ο χειριστής επιχείρησε να χαθεί στην ευρύτερη περιοχή, όμως εντοπίστηκε λίγο αργότερα από στελέχη του Λιμενικού και συνελήφθη. Πρόκειται για έναν 39χρονο υπήκοο Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης, έκθεση σε κίνδυνο, απειλή και απείθεια. Οι αλλοδαποί, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν 12 ανήλικοι, μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ Καρά Τεπέ «Μαυροβούνι», ενώ το σκάφος και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν.

Εντοπισμός 40 ατόμων στο Φαρμακονήσι

Παράλληλα, σε μια δεύτερη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, η Λιμενική Αρχή της Λέρου ενημερώθηκε για την παρουσία ατόμων στο Φαρμακονήσι. Στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) διεξήγαγαν χερσαίες έρευνες στο νησί, όπου εντόπισαν συνολικά 40 αλλοδαπούς, αποτελούμενους από 24 άνδρες, 13 γυναίκες και 3 ανήλικα παιδιά.

Οι εντοπισθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Λακκιού και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Λέρου. Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αλλοδαποί έφτασαν στο νησί.

