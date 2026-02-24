Ταϊλάνδη: 72 τίγρεις πεθαίνουν «μυστηριωδώς» μέσα σε δύο εβδομάδες σε τουριστικό πάρκο

Την αιτία των μαζικών θανάτων στο δημοφιλές τουριστικό πάρκο αναζητούν οι αρχές με πιθανότερη αιτία έναν θανατηφόρο ιό

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σε αυτό το φυλλάδιο που κυκλοφόρησε το καταφύγιο Tiger Kingdom στο Τσιάνγκ Μάι, τα πτώματα νεκρών τίγρεων είναι τοποθετημένα σε αναμονή για αυτοψία κοντά σε ένα κρεματόριο στο Tiger Kingdom Learning Center στο Τσιάνγκ Μάι της Ταϊλάνδης - (Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026)

Μία μεγάλη έρευνα έχει πυροδοτήσει ο θάνατος δεκάδων τίγρεων σε ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στη βόρεια Ταϊλάνδη.

Εβδομήντα δύο τίγρεις πέθαναν σε διάστημα λιγότερο από δύο εβδομάδες αυτόν τον μήνα, σε δύο εγκαταστάσεις του Tiger Kingdom Chiang Mai, ενός πάρκου όπου οι επισκέπτες μπορούν να αγγίξουν και να αλληλεπιδράσουν με τα τεράστια αιλουροειδή.

Οι προκαταρκτικές δοκιμές απέκλεισαν τη γρίπη Α, αλλά ανίχνευσαν τον ιό της λοιμώδους νόσου ή πανώλης του σκύλου και τα βακτήρια Mycoplasma, που συνδέονται και τα δύο με σοβαρή αναπνευστική νόσο στα ζώα.

Οι ειδικοί κτηνίατροι πιστεύουν ότι ο συνδυασμένος αντίκτυπος αυτών των λοιμώξεων μπορεί να έχει οδηγήσει σε οξεία πνευμονία, αυξάνοντας σημαντικά τα ποσοστά θνησιμότητας.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι η λοιμώδης νόσος του σκύλου δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ενώ καθησύχασαν ότι ο ιός δεν εξαπλώνεται πλέον και δεν πεθαίνουν άλλες τίγρεις.

Τα λείψανα των τίγρεων έχουν ταφεί όλα και έγινε σύσταση για ευθανασία των βαριά άρρωστων ζώων, δήλωσαν οι αρχές.

Τα ζώα ήταν μεταξύ περισσότερων από 240 τίγρεων που ζούσαν στις δύο εγκαταστάσεις στο Tiger Kingdom Chiang Mai, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ιός της λοιμώδους νόσου του σκύλου είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια που προσβάλλει το αναπνευστικό, το γαστρεντερικό και το νευρικό σύστημα του ξενιστή. Ενώ συνήθως βρίσκεται στους σκύλους, μπορεί επίσης να μολύνει τίγρεις.

«Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν άρρωστα, ήταν ήδη πολύ αργά», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Somchuan Ratanamungklanon, διευθυντής του εθνικού τμήματος κτηνοτροφίας, σημειώνοντας ότι ήταν πιο δύσκολο να εντοπιστεί η ασθένεια στις τίγρεις σε σύγκριση με ζώα όπως οι κοινές οικιακές γάτες ή σκύλοι.

Ο Somchuan είπε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι οι αξιωματούχοι είχαν συλλέξει δείγματα από τα σώματα των τίγρεων, το κοτόπουλο που τρώνε και το περιβάλλον τους.

Ορισμένοι τοπικοί αξιωματούχοι είχαν επίσης αρχικά υποψιαστεί ότι το ξέσπασμα μπορεί να προήλθε από μολυσμένο ωμό κρέας κοτόπουλου που τάισαν τις τίγρεις, ανέφερε η Bangkok Post.

Το ωμό κοτόπουλο ήταν επίσης ύποπτο ως η αιτία μιας μεγάλης επιδημίας γρίπης των πτηνών σε ζωολογικό κήπο τίγρεων στην επαρχία Chonburi το 2004. Σε αυτή την περίπτωση, σχεδόν 150 τίγρεις πέθαναν ή υποβλήθηκαν σε ευθανασία για να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

Το τμήμα ελέγχου ασθενειών δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι, ενώ κανένας από τους κτηνιάτρους ή άλλο προσωπικό που εργαζόταν στα καταλύματα των τίγρεων του Τσιάνγκ Μάι δεν είχε αρρωστήσει από τον ιό, αλλά είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση για 21 ημέρες, ανέφερε το Thai PBS.

Ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων λένε ότι αυτή η υπόθεση υπογραμμίζει τις κακές συνθήκες διαβίωσης των αιχμάλωτων τίγρεων που χρησιμοποιούνται για διασκέδαση στην Ταϊλάνδη.

Το Ίδρυμα Φίλων Άγριας Ζωής της Ταϊλάνδης ανέφερε σε δήλωση ότι οι θάνατοι των τίγρεων εξέθεσαν την «ακραία ευπάθεια των εγκαταστάσεων άγριας ζωής σε αιχμαλωσία σε μολυσματικές ασθένειες».

Το Tiger Kingdom Chiang Mai έκλεισε προσωρινά για δύο εβδομάδες καθώς οι αξιωματούχοι πραγματοποιούν εργασίες απολύμανσης.

