Eurojackpot 24/2/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 61 εκατ. ευρώ
Η μεγάλη κλήρωση για τα 61.000.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη (24/2), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 61 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι: 4, 5, 26, 38 και 48, 2 και 9.
