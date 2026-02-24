Eurojackpot 24/2/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 61 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη (24/2), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 61 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι: 4, 5, 26, 38 και 48, 2 και 9.