Μέσα στο ράντσο όπου κρυβόταν ο El Mencho: Ο βωμός, ίχνη νεφρικής ανεπάρκειας και το γράμμα στον Θεό

Ο θάνατος του Nemesio Oseguera Cervantes, αρχηγού του καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG), και πλέον καταζητούμενου βαρόνου ναρκωτικών στον κόσμο, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, στην Ταπάλπα του Χαλίσκο πυροδότησε ένα τεράστιο κύμα βίας με πυροβολισμούς και πυρπολήσεις σε μεγάλο μέρος στο βορειοδυτικό Μεξικό.

Ο εντοπισμός του El Mencho, με τις πληροφορίες για το πώς έγινε να διίστανται, κάποιοι δείχνουν την ερωμένη του, άλλοι τoυς Αμερικανούς, έγινε σε ένα ράντσο στη μέση του πουθενά, όπου έμενε αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας.

Το Radio Fórmula μπήκε στο τελευταίο σπίτι του El Mencho και αποκάλυψε μέσα από φωτογραφικό υλικό πώς περνούσε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, διαπιστώνοντας πως έπασχε από νεφρική ανεπάρκεια.

#EXCLUSIVA ??? Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue ubicado durante un operativo realizado por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco.



? El presunto líder criminal se encontraba en una exclusiva… pic.twitter.com/nc0Nr2w7CT — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 24, 2026

Στο διώροφο ακίνητο, η πόρτα εισόδου είχε παραβιαστεί από την είσοδο των ανδρών των ειδικών δυνάμεων του μεξικανικού στρατού.

Στο εσωτερικό του, τα δωμάτια ήταν ακατάστατα, με ρούχα και αρώματα διαφόρων μαρκών και είδη προσωπικής υγιεινής, που έδειχναν ότι είχε κατοικηθεί πρόσφατα. Στην κουζίνα και στην τραπεζαρία βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες φρούτων, λαχανικών και ένα ψυγείο γεμάτο κρέας και ψάρι.

Salen a la luz las primeras imágenes de la residencia de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.



Aquí vivía, en el Tapalpa Country Club, un exclusivo complejo turístico y residencial.



Se alojaba en la cabaña número 39 del complejo. Una residencia de dos pisos. pic.twitter.com/O7D55gaXlV — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 24, 2026

Τα σημάδια νεφρικής ανεπάρκειας που παρουσίαζε ο Oseguera Cervantes αντανακλούσαν την παρουσία του φαρμάκου Tationil Plus, το οποίο χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό θεραπευτικό μέσο για αυτή την ασθένεια. Το ακίνητο διέθετε τέσσερα δωμάτια, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ράντσο λειτουργούσε τόσο ως κρησφύγετο όσο και ως μόνιμη κατοικία.

Σε ένα από τα κύρια δωμάτια υπήρχε ένας βωμός αφιερωμένος στην Παναγία της Γουαδελούπης, τον Άγιο Ιούδα Θαδδαίο και τον Άγιο Σαρμπέλ.

#EXCLUSIVA? Estos son algunos de los objetos localizados en la exclusiva cabaña en Tapalpa, Jalisco, donde fue encontrado Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.



? La exclusiva con @perezdiazmx para #FormulaNoticias. pic.twitter.com/RwGEkNfFTc — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 24, 2026

Δίπλα στον βωμό υπήρχε μια επιστολή με ημερομηνία Ιανουάριος 2026, στην οποία αναπαράγονταν ολόκληρος ο Ψαλμός 91, με αναφορά στην προστασία από την κακοτυχία και τις δυσκολίες.

Βρέθηκαν επίσης ένα βιβλίο προσευχής της Αγίας Ρίτα της Κάσια και διάφορα άλλα θρησκευτικά αντικείμενα, που μαζί με την επιστολή, δείχνουν τη πνευματική διάσταση και τα προσωπικά τελετουργικά που διατηρούνταν στο καταφύγιο τις ημέρες πριν από την επιχείρηση.

#EXCLUSIVA | ? Así es por dentro la exclusiva cabaña en Tapalpa, Jalisco, donde fue encontrado el ‘Mencho’. El desorden impera en el lugar donde lo había todo para vivir relativamente bien sin necesidad de salir. @perezdiazmx con @azucenau en #FormulaNoticias. ?? pic.twitter.com/RUEW6n93lU — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 24, 2026

Η καταδίωξη μεταφέρθηκε σε περιοχές όπως η Alta Gracia και το Rancho El Pinto, όπου έγινε η αντιπαράθεση με τους εκτελεστές.

Η επιχείρηση περιλάμβανε πυροβολισμούς διαφόρων διαμετρημάτων και τη χρήση ελικοπτέρου.

Μεταξύ των κατοίκων κυκλοφορεί η αντίληψη ότι πολλά σπίτια της συνοικίας ενοικιάζονται χωρίς να είναι γνωστή η ταυτότητα των ενοίκων τους, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με τη συνήθη παρουσία του Oseguera Cervantes.

Την επόμενη μέρα, το κέντρο της Ταπάλπα ήταν άδειο με έρημους δρόμους και κλειστές επιχειρήσεις, υπό τον φόβο νέου γύρου συγκρούσεων από τους πιστούς του El Mencho.