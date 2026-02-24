Μέσα στο ράντσο όπου κρυβόταν ο El Mencho: Ο βωμός, ίχνη νεφρικής ανεπάρκειας και το γράμμα στον Θεό
Πολυτέλεια, ακαταστασία και ανθυγιεινές συνθήκες μπορούν να περιγράψουν τους χώρους όπου ζούσε ο πιο καταζητούμενος βαρόνος ναρκωτικών στον κόσμο
Ο θάνατος του Nemesio Oseguera Cervantes, αρχηγού του καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG), και πλέον καταζητούμενου βαρόνου ναρκωτικών στον κόσμο, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, στην Ταπάλπα του Χαλίσκο πυροδότησε ένα τεράστιο κύμα βίας με πυροβολισμούς και πυρπολήσεις σε μεγάλο μέρος στο βορειοδυτικό Μεξικό.
Ο εντοπισμός του El Mencho, με τις πληροφορίες για το πώς έγινε να διίστανται, κάποιοι δείχνουν την ερωμένη του, άλλοι τoυς Αμερικανούς, έγινε σε ένα ράντσο στη μέση του πουθενά, όπου έμενε αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας.
Το Radio Fórmula μπήκε στο τελευταίο σπίτι του El Mencho και αποκάλυψε μέσα από φωτογραφικό υλικό πώς περνούσε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, διαπιστώνοντας πως έπασχε από νεφρική ανεπάρκεια.
Στο διώροφο ακίνητο, η πόρτα εισόδου είχε παραβιαστεί από την είσοδο των ανδρών των ειδικών δυνάμεων του μεξικανικού στρατού.
Στο εσωτερικό του, τα δωμάτια ήταν ακατάστατα, με ρούχα και αρώματα διαφόρων μαρκών και είδη προσωπικής υγιεινής, που έδειχναν ότι είχε κατοικηθεί πρόσφατα. Στην κουζίνα και στην τραπεζαρία βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες φρούτων, λαχανικών και ένα ψυγείο γεμάτο κρέας και ψάρι.
Τα σημάδια νεφρικής ανεπάρκειας που παρουσίαζε ο Oseguera Cervantes αντανακλούσαν την παρουσία του φαρμάκου Tationil Plus, το οποίο χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό θεραπευτικό μέσο για αυτή την ασθένεια. Το ακίνητο διέθετε τέσσερα δωμάτια, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ράντσο λειτουργούσε τόσο ως κρησφύγετο όσο και ως μόνιμη κατοικία.
Σε ένα από τα κύρια δωμάτια υπήρχε ένας βωμός αφιερωμένος στην Παναγία της Γουαδελούπης, τον Άγιο Ιούδα Θαδδαίο και τον Άγιο Σαρμπέλ.
Δίπλα στον βωμό υπήρχε μια επιστολή με ημερομηνία Ιανουάριος 2026, στην οποία αναπαράγονταν ολόκληρος ο Ψαλμός 91, με αναφορά στην προστασία από την κακοτυχία και τις δυσκολίες.
Βρέθηκαν επίσης ένα βιβλίο προσευχής της Αγίας Ρίτα της Κάσια και διάφορα άλλα θρησκευτικά αντικείμενα, που μαζί με την επιστολή, δείχνουν τη πνευματική διάσταση και τα προσωπικά τελετουργικά που διατηρούνταν στο καταφύγιο τις ημέρες πριν από την επιχείρηση.
Η καταδίωξη μεταφέρθηκε σε περιοχές όπως η Alta Gracia και το Rancho El Pinto, όπου έγινε η αντιπαράθεση με τους εκτελεστές.
Η επιχείρηση περιλάμβανε πυροβολισμούς διαφόρων διαμετρημάτων και τη χρήση ελικοπτέρου.
Μεταξύ των κατοίκων κυκλοφορεί η αντίληψη ότι πολλά σπίτια της συνοικίας ενοικιάζονται χωρίς να είναι γνωστή η ταυτότητα των ενοίκων τους, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με τη συνήθη παρουσία του Oseguera Cervantes.
Την επόμενη μέρα, το κέντρο της Ταπάλπα ήταν άδειο με έρημους δρόμους και κλειστές επιχειρήσεις, υπό τον φόβο νέου γύρου συγκρούσεων από τους πιστούς του El Mencho.