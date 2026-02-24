Ιράν: Ένοπλοι παραστρατιωτικοί στα πανεπιστήμια για να συντρίψουν τις φοιτητικές διαμαρτυρίες

Το 80% των ιρανικών πανεπιστημίων έχει κλείσει και τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά - Η έκθεση Πορφυρός Χειμώνας αποκαλύπτει τα ονόματα 7.070 θυμάτων στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ιράν: Ένοπλοι παραστρατιωτικοί στα πανεπιστήμια για να συντρίψουν τις φοιτητικές διαμαρτυρίες
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένοπλοι αστυνομικοί και δυνάμεις ασφαλείας με πολιτικά, προσπάθησαν να κατακλύσουν τα εναπομείναντα ανοιχτά πανεπιστήμια του Ιράν σε μια προσπάθεια να συντρίψουν την τέταρτη ημέρα φοιτητικών διαδηλώσεων κατά του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

Σε ορισμένες πανεπιστημιουπόλεις αναφέρθηκαν μάχες, με βίντεο που δείχνουν γροθιές μεταξύ της πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από το κράτος Basji και φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τεχεράνη.

Φορτηγά με πολυβόλα φωτογραφήθηκαν σταθμευμένα έξω από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, με διαδηλώσεις επίσης στο Mashhad.

Σε άλλα, δεν επετράπη η είσοδος σε φοιτητές που αναγνωρίστηκαν ότι συμμετείχαν σε προηγούμενες διαμαρτυρίες. Σχεδόν το 80% των πανεπιστημίων του Ιράν διεξάγουν ήδη μαθήματα εξ αποστάσεως, εν μέρει για να αποτρέψουν την ευκαιρία στους φοιτητές να συγκεντρωθούν για να διαδηλώσουν κατά της κυβέρνησης και της βάναυσης καταστολής του Ιανουαρίου.

Σε βίντεο από το Πανεπιστήμιο Τέχνης της Τεχεράνης, ακούγονταν μια σειρά από συνθήματα, όπως «Πολεμάμε, πεθαίνουμε, παίρνουμε πίσω το Ιράν», «Οι πολιτικοί κρατούμενοι πρέπει να απελευθερωθούν» και «Χαμενεΐ Ζαχάκ [βασιλιάς των φιδιών], θα σε θάψουμε ζωντανό».

Οι διαδηλωτές αποκάλεσαν επίσης τους Basijis γιους εργαζομένων του σεξ και έκαναν σχόλια για τη σεξουαλική ζωή του ανώτατου ηγέτη.

Οι διαδηλώσεις αποτελούν ένα ανήσυχο σκηνικό για τον τρίτο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη την Πέμπτη μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Μοχάμαντ Μοχέμπι Αζάντ, ζήτησε αντίποινα κατά των διαδηλωτών. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να εντοπίσουν γρήγορα τα σχετικά στοιχεία και να λάβουν αποφασιστικά και νομικά μέτρα εναντίον τους», είπε. «Κάθε φορά που το σύστημα βρισκόταν στο δρόμο των διαπραγματεύσεων, ορισμένα ρεύματα, υπό την καθοδήγηση του εχθρού, προσπάθησαν να πυροδοτήσουν την εγχώρια ατμόσφαιρα».

Οι έμμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Ομάν είναι πιθανό να είναι καθοριστικές και θα διεξαχθούν καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνει τη συγκέντρωση της μεγάλης ναυτικής και αεροπορικής δύναμης στην περιοχή με την οποία θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ιράν.

Οι πιθανότητες επιτυχίας της διαπραγμάτευσης εξαρτώνται από το εάν οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να δώσουν στο Ιράν ένα συμβολικό δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο εντός του Ιράν, για παράδειγμα για ιατρικούς σκοπούς. Εάν απορρίψει αυτόν τον συμβιβασμό, ο Τραμπ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να ξεκινήσει έναν πόλεμο χωρίς σαφείς στόχους.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA με έδρα την Ουάσινγκτον δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα λεπτομερείς ταυτότητες περισσότερων από 7.000 ανθρώπων που λέει ότι επιβεβαιώθηκαν νεκροί στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Σε αυτήν την έκθεση, με τίτλο Πορφυρός Χειμώνας, έχουν δημοσιευτεί τα ονόματα 7.070 θυμάτων, μαζί με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, την ημερομηνία θανάτου και το όνομα της πόλης όπου σκοτώθηκαν.

winteriran.jpg

Μία ολοκληρωμένη έκθεση για τις πρώτες 50 ημέρες των διαδηλώσεων στο Ιράν (Δεκέμβριος 2025 - Φεβρουάριος 2026)

Το γραφείο του Ιρανού προέδρου δημοσίευσε μια λίστα με τις ταυτότητες 2.986 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις και ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός των θανάτων εξακολουθεί να είναι «3.117».

Η ασυμφωνία των 131 ανθρώπων είναι «η ανωνυμία ορισμένων ατόμων και η διαφορά στην καταχώριση των εθνικών ταυτοτήτων ορισμένων από τα θύματα με το σύστημα ληξιαρχείου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θλίψη στης ΕΛ.ΑΣ: Πέθανε 40χρονος εν ενεργεία αξιωματικός

21:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Συμφωνία συνεργασίας ΟΝΕΧ – Hanwha Power Systems

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

21:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Η κρίσιμη ρεβάνς για τα play offs του Champions League

21:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Αλβανία - Αισθητός στην Ελλάδα

21:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 24/2/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 61 εκατ. ευρώ

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: 72 τίγρεις πεθαίνουν «μυστηριωδώς» μέσα σε δύο εβδομάδες σε τουριστικό πάρκο

21:23LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά - Η συγκινητική ανάρτηση για το νεογέννητο

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο - Ταυτοποιήθηκαν ακόμα τρία άτομα

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Εντοπισμός 71 παρανόμων μεταναστών και σύλληψη ενός διακινητή από το λιμενικό

21:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος για ψήφο αποδήμων: Καλώ τα κόμματα να το ψηφίσουν για να εφαρμοστεί στις εθνικές εκλογές

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα μάνα μπούκαρε σε γραφείο καθηγητή και ζήτησε αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ένοπλοι παραστρατιωτικοί στα πανεπιστήμια για να συντρίψουν τις φοιτητικές διαμαρτυρίες

20:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Έγκριση 400 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για τη βαριά βιομηχανία και αυτάρκεια»

20:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Εκπλήξεις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα - Με τρεις στα χαφ και πάγκο Ελ Κααμπί

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στον Έβρο: Κλειστός ο δρόμος Λουτρών-Δαδιάς λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Άφησε το αμάξι του για να πάει στη λαϊκή και έπιασε φωτιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Αλβανία - Αισθητός στην Ελλάδα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Κογιότ καταδιώκει τρίχρονο αγόρι μέσα στην αυλή του σπιτιού

20:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Εκπλήξεις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα - Με τρεις στα χαφ και πάγκο Ελ Κααμπί

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τουρκία προετοιμάζει σχέδιο εισβολής σε ιρανικό έδαφος σε περίπτωση χτυπημάτων από ΗΠΑ

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Κατέληξε ο 80χρονος οδηγός έπειτα από σφοδρό τροχαίο

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα μάνα μπούκαρε σε γραφείο καθηγητή και ζήτησε αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου

17:04ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι είμαι οροθετικός - Το είπα για να την ξεφορτωθώ» υποστήριξε ο φορέας HIV που «μιλούσε με γυναίκες για να τις κολλήσει»

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο - Ταυτοποιήθηκαν ακόμα τρία άτομα

19:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών - Βγήκαν μαχαίρια

21:23LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά - Η συγκινητική ανάρτηση για το νεογέννητο

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ