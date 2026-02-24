Ιράν: Ένοπλοι παραστρατιωτικοί στα πανεπιστήμια για να συντρίψουν τις φοιτητικές διαμαρτυρίες

Ένοπλοι αστυνομικοί και δυνάμεις ασφαλείας με πολιτικά, προσπάθησαν να κατακλύσουν τα εναπομείναντα ανοιχτά πανεπιστήμια του Ιράν σε μια προσπάθεια να συντρίψουν την τέταρτη ημέρα φοιτητικών διαδηλώσεων κατά του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

Damn.



Iranians are chanting "This is the final battle, Pahlavi will return" right into the faces of basijis.



This is something that can easily get them killed.



Courage off the charts. pic.twitter.com/2pEea0xgA6 — ???? ???? ?? ✡︎ (@NiohBerg) February 24, 2026

Σε ορισμένες πανεπιστημιουπόλεις αναφέρθηκαν μάχες, με βίντεο που δείχνουν γροθιές μεταξύ της πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από το κράτος Basji και φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τεχεράνη.

#Breaking: #Basij militias of the #IRGC terrorist organization are now attacking students at the University of Elm-o Sanat in #Tehran.



This video shows Basijis carrying the Islamic flag of #Iran while assaulting students who are protesting against the Islamic regime.… pic.twitter.com/M2T4NOO1ai — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) February 24, 2026

Φορτηγά με πολυβόλα φωτογραφήθηκαν σταθμευμένα έξω από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, με διαδηλώσεις επίσης στο Mashhad.

Σε άλλα, δεν επετράπη η είσοδος σε φοιτητές που αναγνωρίστηκαν ότι συμμετείχαν σε προηγούμενες διαμαρτυρίες. Σχεδόν το 80% των πανεπιστημίων του Ιράν διεξάγουν ήδη μαθήματα εξ αποστάσεως, εν μέρει για να αποτρέψουν την ευκαιρία στους φοιτητές να συγκεντρωθούν για να διαδηλώσουν κατά της κυβέρνησης και της βάναυσης καταστολής του Ιανουαρίου.

Σε βίντεο από το Πανεπιστήμιο Τέχνης της Τεχεράνης, ακούγονταν μια σειρά από συνθήματα, όπως «Πολεμάμε, πεθαίνουμε, παίρνουμε πίσω το Ιράν», «Οι πολιτικοί κρατούμενοι πρέπει να απελευθερωθούν» και «Χαμενεΐ Ζαχάκ [βασιλιάς των φιδιών], θα σε θάψουμε ζωντανό».

Οι διαδηλωτές αποκάλεσαν επίσης τους Basijis γιους εργαζομένων του σεξ και έκαναν σχόλια για τη σεξουαλική ζωή του ανώτατου ηγέτη.

Basijis and plainclothes are disrupting the atmosphere of the protests of brave Iranian students and attacking them. Iranian students have risked their lives for university protests. They are demanding freedom under the flag of the lion and the sun#KingRezaPahlavi #IranMassacre pic.twitter.com/CvhqDTD8y4 — silent ?️ (@silentnotesaz) February 24, 2026

Οι διαδηλώσεις αποτελούν ένα ανήσυχο σκηνικό για τον τρίτο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη την Πέμπτη μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Μοχάμαντ Μοχέμπι Αζάντ, ζήτησε αντίποινα κατά των διαδηλωτών. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να εντοπίσουν γρήγορα τα σχετικά στοιχεία και να λάβουν αποφασιστικά και νομικά μέτρα εναντίον τους», είπε. «Κάθε φορά που το σύστημα βρισκόταν στο δρόμο των διαπραγματεύσεων, ορισμένα ρεύματα, υπό την καθοδήγηση του εχθρού, προσπάθησαν να πυροδοτήσουν την εγχώρια ατμόσφαιρα».

Οι έμμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Ομάν είναι πιθανό να είναι καθοριστικές και θα διεξαχθούν καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνει τη συγκέντρωση της μεγάλης ναυτικής και αεροπορικής δύναμης στην περιοχή με την οποία θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ιράν.

Οι πιθανότητες επιτυχίας της διαπραγμάτευσης εξαρτώνται από το εάν οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να δώσουν στο Ιράν ένα συμβολικό δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο εντός του Ιράν, για παράδειγμα για ιατρικούς σκοπούς. Εάν απορρίψει αυτόν τον συμβιβασμό, ο Τραμπ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να ξεκινήσει έναν πόλεμο χωρίς σαφείς στόχους.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA με έδρα την Ουάσινγκτον δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα λεπτομερείς ταυτότητες περισσότερων από 7.000 ανθρώπων που λέει ότι επιβεβαιώθηκαν νεκροί στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Σε αυτήν την έκθεση, με τίτλο Πορφυρός Χειμώνας, έχουν δημοσιευτεί τα ονόματα 7.070 θυμάτων, μαζί με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, την ημερομηνία θανάτου και το όνομα της πόλης όπου σκοτώθηκαν.

Μία ολοκληρωμένη έκθεση για τις πρώτες 50 ημέρες των διαδηλώσεων στο Ιράν (Δεκέμβριος 2025 - Φεβρουάριος 2026)

Το γραφείο του Ιρανού προέδρου δημοσίευσε μια λίστα με τις ταυτότητες 2.986 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις και ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός των θανάτων εξακολουθεί να είναι «3.117».

Η ασυμφωνία των 131 ανθρώπων είναι «η ανωνυμία ορισμένων ατόμων και η διαφορά στην καταχώριση των εθνικών ταυτοτήτων ορισμένων από τα θύματα με το σύστημα ληξιαρχείου».

