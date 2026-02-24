Ιράν: Ένοπλοι παραστρατιωτικοί στα πανεπιστήμια για να συντρίψουν τις φοιτητικές διαμαρτυρίες
Το 80% των ιρανικών πανεπιστημίων έχει κλείσει και τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά - Η έκθεση Πορφυρός Χειμώνας αποκαλύπτει τα ονόματα 7.070 θυμάτων στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Ένοπλοι αστυνομικοί και δυνάμεις ασφαλείας με πολιτικά, προσπάθησαν να κατακλύσουν τα εναπομείναντα ανοιχτά πανεπιστήμια του Ιράν σε μια προσπάθεια να συντρίψουν την τέταρτη ημέρα φοιτητικών διαδηλώσεων κατά του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.
Σε ορισμένες πανεπιστημιουπόλεις αναφέρθηκαν μάχες, με βίντεο που δείχνουν γροθιές μεταξύ της πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από το κράτος Basji και φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τεχεράνη.
Φορτηγά με πολυβόλα φωτογραφήθηκαν σταθμευμένα έξω από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, με διαδηλώσεις επίσης στο Mashhad.
Σε άλλα, δεν επετράπη η είσοδος σε φοιτητές που αναγνωρίστηκαν ότι συμμετείχαν σε προηγούμενες διαμαρτυρίες. Σχεδόν το 80% των πανεπιστημίων του Ιράν διεξάγουν ήδη μαθήματα εξ αποστάσεως, εν μέρει για να αποτρέψουν την ευκαιρία στους φοιτητές να συγκεντρωθούν για να διαδηλώσουν κατά της κυβέρνησης και της βάναυσης καταστολής του Ιανουαρίου.
Σε βίντεο από το Πανεπιστήμιο Τέχνης της Τεχεράνης, ακούγονταν μια σειρά από συνθήματα, όπως «Πολεμάμε, πεθαίνουμε, παίρνουμε πίσω το Ιράν», «Οι πολιτικοί κρατούμενοι πρέπει να απελευθερωθούν» και «Χαμενεΐ Ζαχάκ [βασιλιάς των φιδιών], θα σε θάψουμε ζωντανό».
Οι διαδηλωτές αποκάλεσαν επίσης τους Basijis γιους εργαζομένων του σεξ και έκαναν σχόλια για τη σεξουαλική ζωή του ανώτατου ηγέτη.
Οι διαδηλώσεις αποτελούν ένα ανήσυχο σκηνικό για τον τρίτο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη την Πέμπτη μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.
Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Μοχάμαντ Μοχέμπι Αζάντ, ζήτησε αντίποινα κατά των διαδηλωτών. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να εντοπίσουν γρήγορα τα σχετικά στοιχεία και να λάβουν αποφασιστικά και νομικά μέτρα εναντίον τους», είπε. «Κάθε φορά που το σύστημα βρισκόταν στο δρόμο των διαπραγματεύσεων, ορισμένα ρεύματα, υπό την καθοδήγηση του εχθρού, προσπάθησαν να πυροδοτήσουν την εγχώρια ατμόσφαιρα».
Οι έμμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Ομάν είναι πιθανό να είναι καθοριστικές και θα διεξαχθούν καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνει τη συγκέντρωση της μεγάλης ναυτικής και αεροπορικής δύναμης στην περιοχή με την οποία θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ιράν.
Οι πιθανότητες επιτυχίας της διαπραγμάτευσης εξαρτώνται από το εάν οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να δώσουν στο Ιράν ένα συμβολικό δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο εντός του Ιράν, για παράδειγμα για ιατρικούς σκοπούς. Εάν απορρίψει αυτόν τον συμβιβασμό, ο Τραμπ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να ξεκινήσει έναν πόλεμο χωρίς σαφείς στόχους.
Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA με έδρα την Ουάσινγκτον δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα λεπτομερείς ταυτότητες περισσότερων από 7.000 ανθρώπων που λέει ότι επιβεβαιώθηκαν νεκροί στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.
Σε αυτήν την έκθεση, με τίτλο Πορφυρός Χειμώνας, έχουν δημοσιευτεί τα ονόματα 7.070 θυμάτων, μαζί με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, την ημερομηνία θανάτου και το όνομα της πόλης όπου σκοτώθηκαν.
Μία ολοκληρωμένη έκθεση για τις πρώτες 50 ημέρες των διαδηλώσεων στο Ιράν (Δεκέμβριος 2025 - Φεβρουάριος 2026)
Το γραφείο του Ιρανού προέδρου δημοσίευσε μια λίστα με τις ταυτότητες 2.986 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις και ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός των θανάτων εξακολουθεί να είναι «3.117».
Η ασυμφωνία των 131 ανθρώπων είναι «η ανωνυμία ορισμένων ατόμων και η διαφορά στην καταχώριση των εθνικών ταυτοτήτων ορισμένων από τα θύματα με το σύστημα ληξιαρχείου».