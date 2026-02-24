Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά σε αποθήκη στα Σπάτα: Βραχυκύκλωμα πίσω από την καταστροφή

Η στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά σε μεγάλη αποθήκη γνωστής εταιρείας αθλητικών ειδών στα Σπάτα την Κυριακή (22/02) καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Οι εικόνες, που μεταδόθηκαν από τον ΑΝΤ1, αποτυπώνουν το σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της επιχείρησης, όπου υπάρχουν υπολογιστές και συσκευές UPS, που φροντίζουν για την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος.

Η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα, ακολούθησε σπινθηρισμός και φλόγα. Σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο δεν προσέγγισε κανένας για 40 ώρες. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο το κτίριο, καθώς τα υλικά που καίγοταν ήταν πολύ εύφλεκτα.

