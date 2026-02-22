Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών στα Σπάτα
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα, επί της Λεωφόρου Σπάτων, έπειτα από τέσσερις περίπου ώρες ενταντικών επιχειρήσεων κατάσβεσης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε, χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.