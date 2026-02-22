Φωτιά στα Σπάτα: Επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα, επί της Λεωφόρου Σπάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 και καίει αποθηκευτικό χώρο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης με αθλητικά είδη στα Σπάτα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα από το ισόγειο στον πρώτο όροφο και πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στο σημείο ακούστηκαν μάλιστα και μικρής κλίμακας εκρήξεις.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.

Διαβάστε επίσης