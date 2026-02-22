Λάρισα: Μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει
Ο δικυκλιστής με ψυχραιμία στάθμευσε και ειδοποίησε τις Αρχές.
Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε έξω από τη Λάρισα, όταν μοτοσικλέτα που κινούταν από Ελευθερές προς Κοιλάδα τυλίχθηκε στις φλόγες.
Το μηχανάκι άρπαξε φωτιά κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες. Ο δικυκλιστής με ψυχραιμία στάθμευσε και ειδοποίησε τις Αρχές.
Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στην κατάσβεση του οχήματος, το οποίο ωστόσο είχε ήδη καταστραφεί ολοσχερώς από τις φλόγες.
Ευτυχώς ο αναβάτης δεν κινδύνεψε από το συμβάν.
*Με πληροφορίες από onlarissa.gr
