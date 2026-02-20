Λάρισα: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στα Μεσάγκαλα - Βίντεο

Στο επίκεντρο ακραίων καιρικών φαινομένων βρίσκονται παραλιακές περιοχές της Λάρισας, με τη θάλασσα να «βγαίνει» στη στεριά για άλλη μία φορά.

Ιδιαίτερα η περιοχή «Καράβια» στα Μεσάγκαλα είναι εκείνη που έχει πληγεί περισσότερο και εξακολουθεί να ταλαιπωρείται.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, όχι λόγω κάποιας ισχυρής βροχόπτωσης, αλλά εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Το φαινόμενο σημειώθηκε ξανά στις 15 Φεβρουαρίου.

*Με πληροφορίες από onlarissa.gr