Λάρισα: Η Μητρόπολη προειδοποιεί για δράση της αίρεσης «Χριστιανική Χαρισματική Εκκλησία»

Την προσοχή των Χριστιανών για τη δράση που αναπτύσσει στη Λάρισα ομάδα Πεντηκοστιανών αποκλίσεων, με το όνομα «Χριστιανική Χαρισματική Εκκλησία», εφιστά η Ιερά Μητρόπολη Λάρισας και Τυρνάβου.

Σε ανακοίνωσή του το γραφείο αιρέσεων της Μητρόπολης Λάρισας, σημειώνει τα ακόλουθα:

«Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, στα πλαίσια της ευθύνης της για την προάσπιση του Ορθόδοξου Δόγματος και την ανάδειξη της Αλήθειας του Χριστού, είναι υποχρεωμένη να προειδοποιήσει το Χριστεπώνυμο πλήρωμα, και κάθε καλόπιστο άνθρωπο, ότι αιρετική ομάδα Πεντηκοστιανών αποκλίσεων, με το όνομα «Χριστιανική Χαρισματική Εκκλησία» διοργανώνει συναντήσεις, το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Φεβρουαρίου, σε ξενοδοχείο της πόλης μας, με το πρόσχημα συνεδρίου.

Με αρχικό όνομα της κίνησης το «Χριστιανική Εκκλησία Αθηνών» και έδρα μία αίθουσα επί της οδού Διπύλου, αριθ. 7, κοντά στην πλατεία Κουμουνδούρου, η μετά το 2020 «Χριστιανική Χαρισματική Εκκλησία», διακρίνεται για τον «ιεραποστολικό» ακτιβισμό της σε Ελλάδα και Κύπρο.

Δεν είναι δυνατό η Λάρισα, αλλά και όλη η Θεσσαλία, μετά από 21 αιώνες Χριστιανισμού, αγώνων για την Ορθόδοξη Πίστη, μετά την ανάδειξη τόσων Αγίων, με τόση πνευματική δραστηριότητα και ουσιαστική παρουσία της Εκκλησίας, να αντιμετωπίζεται ως χώρος Ιεραποστολής.

Δεν περιμένουμε να μας «γνωρίσουν» τον Χριστό διάφορες κινήσεις ύποπτων σκοπών κατευθυνόμενες από την Αθήνα ή το εξωτερικό.

Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου εφιστά την προσοχή στα ανωτέρω και παρακαλεί το Χριστεπώνυμο πλήρωμα να απέχει από κάθε επαφή ή σχέση με όσους επιδιώκουν «πλανήσαι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς».