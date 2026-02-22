Συναγερμός στα Σπάτα για φωτιά σε αποθήκη γνωστής εταιρείας αθλητικών ειδών - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Κυριακής (22/02) για πυρκαγιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών γνωστής εταιρείας στα Σπάτα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο που βρίσκεται στο 18ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Σπάτων.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 21 πυροσβέστες και 9 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο υπάρχει αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση.