Συναγερμός στα Σπάτα για φωτιά σε αποθήκη γνωστής εταιρείας αθλητικών ειδών - Βίντεο
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο που βρίσκεται στο 18ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Σπάτων
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Κυριακής (22/02) για πυρκαγιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών γνωστής εταιρείας στα Σπάτα.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο που βρίσκεται στο 18ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Σπάτων.
Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 21 πυροσβέστες και 9 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Στο σημείο υπάρχει αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
