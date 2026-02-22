Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ - Βίντεο
Πυρκαγιά ξέσπασε σε παρατημένες συσκευές
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (22/02) στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε παρατημένες συσκευές δίπλα στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.
Το περιστατικό αντελήφθη διερχόμενος πολίτης, ο οποίος κάλεσε άμεσα την Πυροσβεστική.
Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα και έσβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί στο παρακείμενο κτήριο.
*Με πληροφορίες από thestival.gr
