Ιταλία: Έκρηξη σε τριώροφο κτίριο στη Βερόνα - Ένας νεκρός

Έκρηξη σε τριώροφο κτίριο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/02) στο Prun, ένα μικρό χωριό του δήμου Negrar της Βερόνας στην Ιταλία.

Η έκρηξη έπληξε τον πρώτο όροφο, προκαλώντας την κατάρρευση ολόκληρου του κτιρίου.

Το κτίριο καταστράφηκε από την έκρηξη. Χ

Στο κτήριο διέμεναν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις διασώθηκαν και ένας ανασύρθηκε νεκρός.

#Verona, intervento dei #vigilidelfuoco in corso a Negrar per l’esplosione con conseguente crollo in un fabbricato di tre piani. Le squadre, anche con personale USAR e cinofili, stanno operando per accertare se al momento dell’esplosione fossero presenti all’interno le quattro… pic.twitter.com/5HMwed6hjb — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 24, 2026

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν αμέσως τέσσερα οχήματα των πρώτων βοηθειών και των πυροσβεστών. Οι πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας έσκαψαν με γυμνά χέρια με μεγάλη προσοχή, διότι το κτήριο κατέρρευσε ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

