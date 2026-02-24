Ιταλία: Έκρηξη σε τριώροφο κτίριο στη Βερόνα - Ένας νεκρός
Στο κτίριο κατοικούν τέσσερα άτομα, τα οποία δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της έκρηξης
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκρηξη σε τριώροφο κτίριο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/02) στο Prun, ένα μικρό χωριό του δήμου Negrar της Βερόνας στην Ιταλία.
Η έκρηξη έπληξε τον πρώτο όροφο, προκαλώντας την κατάρρευση ολόκληρου του κτιρίου.
Στο κτήριο διέμεναν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις διασώθηκαν και ένας ανασύρθηκε νεκρός.
Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν αμέσως τέσσερα οχήματα των πρώτων βοηθειών και των πυροσβεστών. Οι πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας έσκαψαν με γυμνά χέρια με μεγάλη προσοχή, διότι το κτήριο κατέρρευσε ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θλίψη στης ΕΛ.ΑΣ: Πέθανε 40χρονος εν ενεργεία αξιωματικός
21:50 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Συμφωνία συνεργασίας ΟΝΕΧ – Hanwha Power Systems
21:33 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές από χιονοστιβάδα στις Άλπεις
19:04 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών - Βγήκαν μαχαίρια
15:58 ∙ LIFESTYLE