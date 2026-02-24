Μεξικό: Μαζική απόδραση κρατουμένων από φυλακή στο Puerto Vallarta - Αναζητούνται 23 δραπέτες

Μαζική απόδραση κρατουμένων από φυλακή στο Puerto Vallarta του Μεξικού σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των βίαιων επιθέσεων που εξαπέλυσε το Καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJGN) την Κυριακή (22/02), μετά τον θάνατο του επικεφαλής του στα χέρια των μεξικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το Puerto Vallarta, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην ακτή του Ειρηνικού του Μεξικού, ήταν μία από τις πόλεις όπου το CJGN μπλόκαρε δρόμους και έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητα ως αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη τους, Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών, ένοπλοι άνδρες έριξαν με αυτοκίνητο μία από τις πύλες της φυλακής, ανοίγοντας το δρόμο για τη διαφυγή 23 κρατουμένων, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο.

Τουλάχιστον 70 νεκροί στις ταραχές

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι – μεταξύ των οποίων 25 μέλη της Εθνικής Φρουράς – σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του «Ελ Μέντσο» και των βίαιων επεισοδίων που ακολούθησαν.

Ο Χουάν Πάμπλο Χερνάντες, υπουργός Ασφάλειας της πολιτείας Χαλίσκο, δήλωσε ότι το υπουργείο του συνεργάζεται με άλλες πολιτείες για τη σύλληψη των δραπετών.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των κρατουμένων που δραπέτευσαν.

Μέλη του καρτέλ έκαψαν πολλά οχήματα σε ολόκληρη την πόλη Puerto Vallarta την Κυριακή.

Οι τουρίστες και οι ντόπιοι κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο και να μην βγουν έξω, ενώ βίντεο που τράβηξαν δείχνουν μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από το δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις τους και τουλάχιστον δύο μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας ανακοίνωσαν ότι τα πλοία τους δεν θα κάνουν στάση στο Puerto Vallarta, όπως είχε προγραμματιστεί.

Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα περισσότερα οδοφράγματα που είχαν στήσει τα μέλη του καρτέλ έχουν απομακρυνθεί.

Ωστόσο, η εφημερίδα El Universal αναφέρει ότι στην πολιτεία Μορέλια, γενέτειρα του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο», ένοπλοι συνέχισαν να σπέρνουν τον τρόμο τη Δευτέρα, πυρπολώντας αυτοκίνητα και καταστρέφοντας καταστήματα και δημόσια κτίρια.

Ο «Ελ Μέντσο» ήταν ο πιο καταζητούμενος άνθρωπος του Μεξικού. Υπό την ηγεσία του, το CJGN εξελίχθηκε σε μια ισχυρή διακρατική εγκληματική οργάνωση, η οποία εξαπλώθηκε από την έδρα της στην πολιτεία Χαλίσκο σε πολλές άλλες πολιτείες του Μεξικού, όπου ασχολείται με την παραγωγή και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Το καρτέλ συχνά καταφεύγει σε ακραία βία και βρίσκεται πίσω από μια σειρά γνωστών επιθέσεων εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και κυβερνητικών αξιωματούχων.

Ο βαρόνος των ναρκωτικών συνελήφθη από τις μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας στην πόλη Ταπάλπα, στην πολιτεία Χαλίσκο, την Κυριακή.

Ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού δήλωσε ότι κατάφεραν να τον εντοπίσουν ακολουθώντας μία από τις «ρομαντικές συντρόφους» του.

Πέθανε λίγο μετά τη σύλληψή του λόγω τραυματισμών που υπέστη κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών που ξέσπασε μεταξύ των φρουρών του και των ειδικών δυνάμεων του Μεξικού που είχαν σταλεί για να τον συλλάβουν.

