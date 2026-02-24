Η «Σιδηρά Κυρία» της Βόρειας Κορέας ενισχύει την επιρροή της - Έλαβε προαγωγή στο Εργατικό Κόμμα

Μεγάλη κερδισμένη από το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος στην Πιονγκγιάνγκ βγήκε η αδερφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη, η Κιμ Γιο Γιονγκ, καθώς προήχθη σε «Προϊστάμενο Τμήματος» της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Κόμματος, όπου μέχρι πρότινος είχε καθήκοντα αναπληρώτη προϊσταμένου.

Η προαγωγή την τοποθέτησε επικεφαλής ενός από τους χώρους με τη μεγαλύτερη επιρροή στη δομή του κυβερνώντος κόμματος και έτσι απέκτησε πρόσβαση σε μια βασική θέση για τον ηγέτη του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας

North Korean leader Kim Jong-un’s sister Kim Yo-jong was promoted to department head, a minister-level post, and reinstated as an alternate member of the Political Bureau during the Ninth Party Congress of the Workers’ Party, state media reported Tuesday. https://t.co/qlRlxM441a — The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) February 24, 2026

Σύμφωνα με το Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (KCNA), η Κεντρική Επιτροπή επισημοποίησε τη νέα θέση της αξιωματούχου.

Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια, καθορίζει τις προτεραιότητες του Εργατικού Κόμματος σε βασικούς τομείς όπως η διπλωματία και ο στρατιωτικός σχεδιασμός. Χρησιμεύει επίσης ως στάδιο για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας να εδραιώσει τον έλεγχό του στη δομή.

Η εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε χιλιάδες μέλη της ελίτ, σηματοδότησε μια από τις λίγες στιγμές στις οποίες επιτρέπεται να παρατηρηθούν οι εσωτερικές λειτουργίες του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας.

Γεννημένη στα τέλη της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας, η Κιμ Γιο Γιονγκ είναι κόρη του Κιμ Γιονγκ-ιλ και της Κο Γιονγκ-χούι, η οποία ήταν χορεύτρια και η τρίτη γνωστή σύντροφος του πρώην προέδρου.

Τόσο η ίδια όσο και ο αδελφός της σπούδασαν στην Ελβετία, πριν από την άνοδο του Κιμ Γιονγκ Ουν μετά τον θάνατο του πατέρα τους το 2011, και η ανέλιξή τους στην πολιτική ιεραρχία επιταχύνθηκε από εκείνη τη στιγμή και μετά.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρεια Κορέας, το KCNA ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναμένεται να ανακοινώσει τα επόμενα στάδια του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το οποίο θα συνεχιστεί για αρκετές ημέρες.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης επανεξελέγη γενικός γραμματέας του Εργατικού Κόμματος της Βόρειας Κορέας κατά τη διάρκεια αυτού του ένατου συνεδρίου της οργάνωσης.

Το κόμμα χαρακτήρισε τον διορισμό έκφραση της «ακλόνητης βούλησης» των μελών του και τόνισε τον Κιμ ως τον μόνο ηγέτη ικανό να ενσαρκώσει τη δύναμη του κράτους.

Το συνέδριο, που θεωρείται το ανώτατο όργανο λήψης πολιτικών αποφάσεων του καθεστώτος, συγκεντρώνει περίπου 7.000 συμμετέχοντες μεταξύ αντιπροσώπων και παρατηρητών. Η λειτουργία του είναι να καθορίζει τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές του κράτους, οι οποίες κυμαίνονται από οικονομικά και κοινωνικά σχέδια έως στρατιωτικές προτεραιότητες.