Η Γερμανία δοκιμάζει την τετραήμερη εργασία διατηρώντας τον ίδιο μισθό

Την στιγμή που στην Ελλάδα το κανονικό ωράριο πλήρους απασχόλησης την εβδομάδα είναι 40 ώρες (συνήθως 8ωρο πενθήμερο), η Γερμανία δοκιμάζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Σε αυτό συμμετείχαν 45 οργανισμοί, οι οποίοι δοκίμασαν την τετραήμερη εργασία με μία και μόνη προϋπόθεση: η παραγωγικότητα να παραμείνει η ίδια.

Η μελέτη έδειξε ότι τρεις στους τέσσερις συμμετέχοντες θα προτιμούσαν να μη επιστρέψουν στο συνηθισμένο πενθήμερο. Στο εγχείρημα, που προωθήθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία Intraprenör, συμμετείχαν περισσότεροι από 900 εργαζόμενοι από διαφορετικές γερμανικές εταιρείες, υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου του Μίνστερ.

