Ηγουμενίτσα: Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικους για επίθεση με οπαδικά κίνητρα

Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικους για επίθεση με οπαδικά κίνητρα πέρασαν αστυνομικοί στην Ηγουμενίτσα τη Δευτέρα (23/02).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για τρεις ημεδαπούς και αλλοδαπό, που κατηγορούνται για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας, παράνομη βία, κλοπή και απειλή, ενώ συνελήφθησαν επιπλέον και τέσσερις από τους γονείς τους, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, χθες το απόγευμα οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν ανήλικο ημεδαπό, υποστηρικτή αντίπαλης ομάδας και αφού απομάκρυναν προσωρινά από την κατοχή του το ηλεκτρικό του πατίνι, ώστε να εμποδίσουν τη διαφυγή του, στη συνέχεια τον απείλησαν, ενώ του απέσπασαν και 5 αυτοκόλλητα της ομάδας του.

Κατά την έρευνα της υπόθεσης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των κατηγορούμενων και αφού αναζητήθηκαν συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα, όπως και γονείς τους.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

