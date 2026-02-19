Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του μοιραίου σκάφους του δυστυχήματος με τους 15 νεκρούς

Άκαρπες απέβησαν οι έρευνες σήμερα ανοιχτά του Μερσινιδίου στη Χίο για τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους το οποίο ναυάγησε εκεί στις 3 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 από τους 39 επιβαίνοντες μετανάστες και πρόσφυγες.

Την επιχείρηση διέταξε η ανακρίτρια Χίου μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 31χρονου Μαροκινού, που φέρεται ως οδηγός-διακινητής του μοιραίου σκάφους και έχει ήδη προφυλακιστεί.

Ας σημειωθεί ότι παρόντες στην επιχείρηση που διενήργησαν στελέχη της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος ήταν τόσο η Ανακρίτρια, όσο και ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

