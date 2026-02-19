Συναγερμός για την εξαφάνιση 20χρονης από την Δάφνη

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 20χρονης από την περιοχή της Δάφνης, το μεσημέρι της Τετάρτης (17/2).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 17/02/2026, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Δάφνης η

Ραφαέλα Καλαμιώτη, 20 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 18/02/2026 για την εξαφάνιση της Ραφαέλας Καλαμιώτη και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Επιπλέον, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επικοινώνησε άμεσα με τις Δημοτικές Αστυνομίες Αθηναίων, Αγίου Δημητρίου, Ηλιούπολης, Καλλιθέας και Πειραιά ενημερώνοντάς αυτές για την εξαφάνιση της ενήλικης, ενώ σήμερα, 19/02/2026,

κινητοποιήθηκε και η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού» μαζί με Ψυχολόγο του Οργανισμού, προκειμένου να συμβάλουν στις έρευνες για τον εντοπισμό της ενήλικης. Η Ραφαέλα Καλαμιώτη έχει ύψος 1,60 μ. είναι αδύνατη, και έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά

μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο σετ φόρμας με

γκρι σχέδια και μαύρα παπούτσια».

