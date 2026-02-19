Συναγερμός στα Χανιά για την εξαφάνιση 52χρονου – Έφυγε από το σπίτι χωρίς το κινητό του
Συναγερμός στις Αρχές των Χανίων
Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές των Χανίων και της Κρήτης για την εξαφάνιση 52χρονου Χανιώτη.
Ο 52χρονος έφυγε το πρωί της Τετάρτης (18/02) από το σπίτι του με το αυτοκίνητο του, χωρίς ωστόσο να πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr.
Η σύζυγός του ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές το βράδυ της Τετάρτης. Ο 52χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.
