Δίκη για τα Τέμπη: Ένταση για τα βίντεο - Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του εφέτη ανακριτή

Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για κλήση του εφέτη ανακριτή και της γραμματέα του σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από συγγενείς των θυμάτων που ζήτησαν αναίρεσή της.

Κατά τη συνεδρίαση κατέθεσε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, που διέψευσε ότι είχε συστήσει στους συγγενείς να μην παραδώσουν το βίντεο στον ανακριτή.

Η δίκη αφορά τη μη προσκόμιση και επανεγγραφή δεδομένων του βιντεοληπτικού υλικού μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, γεγονός που εμπόδισε την ανάκτησή του.

Ένταση σημειώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τη διαχείρηση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Ειδικότερα, η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας απέρριψε το αίτημα που είχε καταθέσει η υποστήριξη της κατηγορίας για την κλήση ως μάρτυρα του εφέτη ανακριτή της βασικής δικογραφίας κ. Σωτήρη Μπακαϊμη, αλλά και το αίτημα για κλήση της γραμματέα του εφέτη ανακριτή, ενω απορριπτική ήταν και η πρόταση της εισαγγελέα της έδρας και για τα δύο αιτήματα.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση συγγενών θυμάτων που βρίσκονταν στο ακροατήριο, οι οποίοι ζήτησαν από την πρόεδρο να ανακαλέσει την απόφασή της.

Κατέθεσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος

Στη σημερινή συνεδρίαση, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε και η κατάθεση του δικηγόρου και πατέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, Αντώνη Ψαρόπουλου.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Ψαρόπουλος ρωτήθηκε από συνήγορο υπεράσπισης σχετικά με δήλωση του Νίκου Πλακιά, σύμφωνα με την οποία δικηγόροι είχαν πει στους συγγενείς να μην δώσουν στον ανακριτή το βίντεο από κάμερα καταστήματος στην Λεπτοκαρυά που δείχνει την εμπορική αμαξοστοιχία το επίδικο βράδυ.

«Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν βολεύει να δώσουμε το βίντεο» απάντησε ο κ. Ψαροπουλος.

Τι αφορά η δίκη

Η σημερινή δίκη αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας και συγκεκριμένα τη μη προσκόμιση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάκτηση του υλικού όταν αυτό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

