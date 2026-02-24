Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο: Αυτόματες ρομποτικές σκούπες κατακτούν τους δρόμους της Κίνας

Η αυτοματοποίηση δεν περιορίζεται πια αποκλειστικά σε εργοστάσια και γραφεία, κατεβαίνει στα πεζοδρόμια, στις γωνίες των δρόμων και στις πλατείες, μετατρέποντας τη δημόσια καθαριότητα σε πεδίο υψηλής τεχνολογίας. Οι σύγχρονες πόλεις άλλωστε αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν ταχύτητα, αποδοτικότητα και χαμηλότερο κόστος, και τα αυτόνομα μηχανήματα φαίνεται να δίνουν μια πρώτη γεύση από το πώς θα μοιάζει η καθημερινότητα του αύριο.

Στη Σεντζέν, την τεχνολογική πρωτεύουσα της Κίνας, δεκάδες τέτοια ρομπότ περιπολούν ήδη μεγάλες αστικές ζώνες, εντοπίζοντας σκουπίδια και ξεκινώντας καθάρισμα σχεδόν ακαριαία. Χάρη σε αισθητήρες και αλγορίθμους αναγνώρισης εικόνας, μπορούν να ξεχωρίζουν διαφορετικά αντικείμενα στο έδαφος και να προσαρμόζουν την κίνησή τους ανάλογα με την επιφάνεια.

