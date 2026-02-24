Στόχος για αύξηση 11% στις κλινικές μελέτες στην Ευρώπη - Επιπλέον 4 δισ. ευρώ στα συστήματα υγείας

35.000 περισσότεροι ασθενείς θα ενταχθούν σε κλινικές μελέτες, εάν επιτευχθούν οι νέοι στόχοι της ΕΕ

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Στόχος για αύξηση 11% στις κλινικές μελέτες στην Ευρώπη - Επιπλέον 4 δισ. ευρώ στα συστήματα υγείας
AP
ΦΑΡΜΑΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα βήμα προς την αντιστροφή της δεκαετούς πτώσης του μεριδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παγκόσμιες κλινικές μελέτες που χρηματοδοτούνται απο τη φαρμακοβιομηχανία, επιχειρεί να κάνει η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επικεφαλής των εθνικών οργανισμών φαρμάκων (HMA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανέπτυξαν από κοινού νέους στόχους για τις κλινικές δοκιμές, ώστε να καταστεί η ΕΕ ελκυστικότερος προορισμός για κλινική έρευνα και να βελτιωθεί η έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι από το 22% το 2013, το μερίδιο της Ευρώπης έπεσε στο 12% το 2023. Κατά την ίδια περίοδο, ο αριθμός των μελετών αυξήθηκε παγκοσμίως, ενώ το μερίδιο της Κίνας αυξήθηκε σημαντικά από 8% το 2013 σε 18% το 2023.

Οι νέοι στόχοι προβλέπουν αύξηση 11% στις μελέτες που διενεργούνται στον Ευρωπαϊκό Οκονομικό Χώρο. Από την αύξηση αυτή, εκτιμάται ότι 35.000 περισσότεροι Ευρωπαίοι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε νέες ιατρικές θεραπείες, που βρίσκονται ακόμη σε δοκιμαστικό στάδιο. Τα συστήματα υγείας της ΕΕ και η ευρύτερη οικονομία θα επωφεληθούν από επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 4 δισ. ευρώ ετησίως, δημιουργία 18.000 νέων θέσεων εργασίας και αποτροπή τριών εκατομμυρίων ημερών ασθενείας.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μια νέα έρευνα της Frontier Economics, που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA). Η έκθεση βασίζεται σε προηγούμενη μελέτη που διεξήχθη από την Frontier Economics το 2024, για τον Σύνδεσμο της Βρετανικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας.

Τα δύο φιλόδοξα σενάρια και το ρεαλιστικό πρώτο βήμα

Η έκθεση εξετάζει, επίσης, δύο φιλόδοξους στόχους που καταδεικνύουν τις ευκαιρίες για την Ευρώπη, εάν επιλέξει να αποκαταστήσει την ελκυστικότητά της για την κλινική έρευνα.

Για να υπάρξει ανάκτηση των «χαμένων κλινικών μελετών» της Ευρώπης, εκείνων δηλαδή που έχουν μετακινηθεί εκτός της ηπείρου από το 2013, χρειάζεται αύξηση 25% στη δραστηριότητα μελετών. Η αύξηση αυτή θα απέφερε 8,9 δισ. ευρώ σε επιπλέον Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και 79.000 περισσότερες θέσεις σε κλινικές μελέτες.

Ένα τρίτο, πιο φιλόδοξο σενάριο, στο οποίο η Ευρώπη καλύπτει το χάσμα και συμβαδίζει με τις κορυφαίες χώρες παγκοσμίως, δηλαδή τις ΗΠΑ και την Κίνα, θα απαιτούσε αύξηση 50% στη δραστηριότητα, απελευθερώνοντας έως και 17,9 δισ. ευρώ για την ευρωπαϊκή οικονομία και 158.000 επιπλέον θέσεις σε μελέτες.

Αυτή τη στιγμή, οι κλινικές μελέτες που χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία παράγουν 35,7 δισ. ευρώ σε οικονομική αξία ετησίως σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), συνδυάζοντας 21,7 δισ. ευρώ από την ίδια τη δραστηριότητα των κλινικών μελετών, 3,6 δισ. ευρώ από οφέλη στην Έρευνα & Ανάπτυξη και 10,4 δισ. ευρώ από τη βελτιωμένη παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού μέσω της αποτροπής 26,9 εκατ. ημερών ασθενείας. Συνολικά, αυτή η δραστηριότητα στηρίζει 165.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων άνω των 45.000 θέσεων στην κλινική έρευνα και άνω των 120.000 θέσεων που συνδέονται με τις έμμεσες και επαγόμενες επιπτώσεις αυτής της δραστηριότητας.

Εάν επιτευχθεί ο στόχος της Κομισιόν για αύξηση 11%, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν 500 επιπλέον διεθνείς μελέτες τα επόμενα πέντε έτη, αυξάνοντας τον αριθμό από 900 σε 1.000 ετησίως.

Οι χώρες που ηγούνται

Η Γερμανία παράγει την υψηλότερη άμεση Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία από τη δραστηριότητα κλινικών μελετών, άνω των 3 δισ. ευρώ, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (1,8 δισ. ευρώ) και το Βέλγιο (1,7 δισ. ευρώ).

Η Γερμανία καταγράφει, επίσης, το μεγαλύτερο όφελος παραγωγικότητας (9,1 εκατ. αποτραπείσες ημέρες ασθενείας), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (4,8 εκατ.) και την Ισπανία (3,4 εκατ.). Προηγούμενη έκθεση έδειξε ότι η Ισπανία είχε ξεπεράσει τη Γερμανία ως η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό έναρξης κλινικών μελετών.

Η Νάταλι Μολ, Γενική Διευθύντρια της EFPIA, δήλωσε: «Δεν υπάρχει κανένα μειονέκτημα στη φιλοξενία κλινικών μελετών στην Ευρώπη, μόνο οφέλη για την υγεία και την οικονομία για τους ασθενείς και την κοινωνία. Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ πρέπει να είναι το απόλυτο ελάχιστο στο οποίο οφείλουμε να στοχεύουμε. Ένα δυναμικό οικοσύστημα έρευνας και ανάπτυξης θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα υγείας για τους Ευρωπαίους, πιο βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας και σημαντική οικονομική ανάπτυξη. Άλλες χώρες το έχουν αναγνωρίσει και έχουν δράσει. Είναι καιρός η Ευρώπη να επιλέξει να κάνει το ίδιο».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:44LIFESTYLE

Αφίσα στην Times Square της Νέας Υόρκης έγινε η Ρία Ελληνίδου

15:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: «Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ και ΗΠΑ»

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Το «αστείο» με τους 15 νεκρούς μετανάστες, η ατάκα «και λίγοι ήταν» και η απολογία του γιατρού

15:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 64χρονος Αλβανός

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Η μεταφορά πυρηνικών τεχνολογιών στους Ουκρανούς οδηγεί απευθείας σε παγκόσμιο πόλεμο

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο: Αυτόματες ρομποτικές σκούπες κατακτούν τους δρόμους της Κίνας

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Ακυβερνησία πλοίου λόγω μηχανικής βλάβης - Τραυματίστηκε ο Πλοίαρχος

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή 16χρονος για εκδικητική πορνογραφία - «Καταλάθος ανέβηκε το βίντεο με την πρώην μου»

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera: Το «εξάγωνο συμμαχιών» του Νετανιάχου είναι μία φαντασίωση - Τι λένε αναλυτές

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Προκαταρκτική έρευνα για επεισόδιο σε παιδικό σταθμό με τραυματισμό παιδιού και ξυλοδαρμό βρεφονηπιοκόμου

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακύρωση δρομολογίων στις 28 Φεβρουαρίου 2026

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ένταση για τα βίντεο - Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του εφέτη ανακριτή

15:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κτηματολόγιο, Ε65, μετρό για Καλαμαριά, ψηφιακή δικογραφία: Οι προτεραιότητες στην οικονομία για το 2026

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης από την Allwyn

15:00ΦΑΡΜΑΚΟ

Στόχος για αύξηση 11% στις κλινικές μελέτες στην Ευρώπη - Επιπλέον 4 δισ. ευρώ στα συστήματα υγείας

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο παγκολίνος είναι το πιο διακινούμενο θηλαστικό στον κόσμο και απειλείται με εξαφάνιση

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Καρολίνα: Αγνοούμενη γυναίκα βρέθηκε μετά από 24 χρόνια - Δεν θέλει να επιστρέψει στην οικογένειά της

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν αξίζει στον Πάνο Ρούτσι που έκανε απεργία πείνας αυτή η κοροϊδία»

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη αντιπαράθεση με τη Δύση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη από 20 Ρομά: Έκλεισε την επιχείρησή του ο περιπτεράς - «Δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου»

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

15:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 64χρονος Αλβανός

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ένταση για τα βίντεο - Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του εφέτη ανακριτή

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Νεκρός ναυτικός - Αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Καρολίνα: Αγνοούμενη γυναίκα βρέθηκε μετά από 24 χρόνια - Δεν θέλει να επιστρέψει στην οικογένειά της

12:53ΚΟΣΜΟΣ

«Χαρτογράφηση» των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή: Οι αριθμοί πίσω από τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν - Χάρτες και διαγράμματα

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Ποινική δίωξη εις βάρος του γνωστού μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

13:08LIFESTYLE

Η κατάρα των Καραντάιν: Από τον θάνατο του «Kill Bill» στην αυτοκτονία του Ρόμπερτ

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για τη ΝΔ «βλέπει» η πλειοψηφία, δύσκολη η αυτοδυναμία

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 77χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για Τέμπη: «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ