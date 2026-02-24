Βόλος: Προκαταρκτική έρευνα για επεισόδιο σε παιδικό σταθμό

Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Βόλου, για ένα περιστατικό που αφορά σε καταγγελλόμενο τραυματισμό παιδιού από βρεφονηπιοκόμο, καθώς και για επίθεση του γονέα σε μία εξ αυτών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, πατέρας παιδιού τριών ετών κατέθεσε μήνυση για τραυματισμό του παιδιού του στο δάχτυλο, ενώ έγινε μήνυση και κατά του ιδίου, για ξυλοδαρμό παιδαγωγού. «Δεν έχω δεχτεί μήνυση και δεν χτύπησα κανέναν», υποστηρίζει ο πατέρας, ζητώντας δημόσια συγγνώμη για το συμβάν.

Το περιστατικό σύμφωνα με την ΕΡΤ, έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη, όταν το χέρι του παιδιού πιάστηκε στην πόρτα την ώρα που φέρεται να την ανοιγόκλεινε η παιδαγωγός, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση στην ονυχοφόρο φάλαγγα και ράμματα. Με την ενημέρωσή του, ο πατέρας φέρεται να εισήλθε στον χώρο του σταθμού και να επιτέθηκε στην πρώτη παιδαγωγό που αντίκρισε με το καταγγελλόμενο περιστατικό να λαμβάνει χώρα μπροστά στα έντρομα μάτια παιδιών.

Οι δύο βρεφονηπιοκόμοι προσήχθησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και παρέμειναν εκεί όλη τη νύχτα για τον τραυματισμό του παιδιού. Την Παρασκευή το πρωί οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτόφωρου. Η δικηγόρος τους, κυρία Βίκυ Νιαβή, κατέθεσε μήνυση για τον ξυλοδαρμό και τις απειλές που δέχτηκαν, επισημαίνοντας ότι μία από τις παιδαγωγούς δεν είχε καμία συμμετοχή στο τραυματισμό του παιδιού.