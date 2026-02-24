Τα σχέδια της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας να μεταφέρουν πυρηνικές τεχνολογίες στην Ουκρανία είναι μια άμεση οδός προς έναν παγκόσμιο πόλεμο, προειδοποίησε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Μόλις τώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) δημοσίευσε πληροφορίες ότι η Αγγλία και η Γαλλία σχεδιάζουν να μεταφέρουν πυρηνικές τεχνολογίες στην Ουκρανία. Κατανοούμε απόλυτα τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Είναι μια άμεση οδός προς έναν παγκόσμιο πόλεμο και έχουμε επανειλημμένα δηλώσει τις συνέπειες τέτοιων ενεργειών. Όλα αυτά είναι γνωστά. Ωστόσο, τέτοια παιχνίδια συνεχίζουν να παίζονται», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Εκτόξευση πυραύλου από τις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις ΑΡ

Στη συνέχεια ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολύ σοβαρής, επισφαλούς κατάστασης στον κόσμο. «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε όλα τα θέματα», είπε ο Μεντβέντεφ.

Σύμφωνα με την SVR, η Βρετανία και η Γαλλία πιστεύουν ότι «το Κίεβο θα μπορούσε να επιδιώξει πιο ευνοϊκούς όρους για την παύση των εχθροπραξιών» εάν διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Το ρωσικό πρακτορείο TASS ανέφερε ότι τα σχέδια των δύο χωρών περιλαμβάνουν την κρυφή μεταφορά εξαρτημάτων, εξοπλισμού και τεχνολογιών ευρωπαϊκής κατασκευής στην Ουκρανία. Η μικρού μεγέθους κεφαλή TN-75 της Γαλλίας από τον υποβρύχιο βαλλιστικό πύραυλο M51.1 εξετάζεται ως επιλογή. Η SVR σημείωσε ότι «το Βερολίνο αρνήθηκε με σύνεση» να συμμετάσχει σε αυτό το «επικίνδυνο εγχείρημα».

