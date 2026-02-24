ΗΠΑ: Αγνοούμενη γυναίκα βρέθηκε μετά από 24 χρόνια - Δεν θέλει να επιστρέψει στους οικείους της

Η Μισέλ Χάντλεϊ Σμιθ μετά από 24 χρόνια απουσίας, ζήτησε να μην αποκαλυφθεί η τοποθεσία της στην οικογένεια από την οποία είχε απομακρυνθεί.

ΗΠΑ: Αγνοούμενη γυναίκα βρέθηκε μετά από 24 χρόνια - Δεν θέλει να επιστρέψει στους οικείους της
Μια γυναίκα από τη Βόρεια Καρολίνα λέει ότι ήταν ταυτόχρονα «εκστατική... τσαντισμένη... [και] συντετριμμένη» όταν έμαθε ότι οι αρχές βρήκαν πρόσφατα τη μητέρα της να ζει με ασφάλεια και καλά στην υγεία της - ενώ ήθελε επίσης να κρατηθεί μυστική η τοποθεσία της - περισσότερο από 24 χρόνια αφότου εξαφανίστηκε ξαφνικά από την οικογένειά της.

«Είμαι παντού!», έγραψε η Αμάντα Σμιθ, κόρη της Μισέλ Χάντλεϊ Σμιθ, σε μια μακροσκελή δήλωση σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης αφιερωμένη στην αναζήτηση της μητέρας της. «Θα έχω ξανά σχέση με τη μαμά μου; Ειλικρινά, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό [γιατί] ούτε εγώ ξέρω. «Η αρχική μου αντίδραση θα ήταν ναι, σίγουρα, αλλά μετά σκέφτομαι όλο τον πόνο... Ακόμα και τότε, η μαμά μου είναι άνθρωπος, όπως είναστε όλοι»

Η αναζήτηση της Μισέλ από την Αμάντα Σμιθ είχε προσελκύσει την προσοχή των εθνικών μέσων ενημέρωσης μόλις το 2020, όταν η κόρη -μεταξύ άλλων- δήλωσε στο NBC News ότι «τίποτα δεν ήταν ποτέ το ίδιο» αφότου η μητέρα της φαινομενικά εξαφανίστηκε από το σπίτι τους στο Έντεν της Βόρειας Καρολίνα στις 9 Δεκεμβρίου 2001.

Ο σύζυγος της Μισέλ ανέφερε ότι του είπε ότι θα πήγαινε για χριστουγεννιάτικα ψώνια στο κοντινό Μάρτινσβιλ της Βιρτζίνια, σύμφωνα με τις αρχές. Μόνο που ούτε η Μισέλ, τότε 38 ετών, ούτε το μίνιβαν Pontiac Trans Sport του 1995 επέστρεψαν ποτέ και ο σύζυγός της δήλωσε την εξαφάνισή της στο τοπικό γραφείο του σερίφη της κομητείας Ρόκινγχαμ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2001.

Οι αστυνομικοί όλα αυτά τα χρόνια δήλωσαν ότι συνεργάστηκαν με πολλαπλές πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη Βόρεια Καρολίνα και τη Βιρτζίνια. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αφιέρωσαν «αμέτρητες ώρες» αναζητώντας πολλά στοιχεία στην «ανησυχητική» υπόθεση, η τύχη της Μισέλ παρέμεινε άγνωστη, ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Αυτό ίσχυε μέχρι την Πέμπτη, όταν η υπηρεσία δήλωσε ότι «έλαβε νέες πληροφορίες σχετικά με τη Μισέλ Χάντλεϊ Σμιθ και την εξαφάνισή της». Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αμέσως παρακολούθησαν την υπόθεση και μια μέρα αργότερα επικοινώνησαν με τη Σμιθ, η οποία βρισκόταν «σε άγνωστη τοποθεσία εντός της Βόρειας Καρολίνας και ήταν ζωντανή και καλά στην υγεία της».

«Κατόπιν αιτήματός της, η τρέχουσα θέση της θα παραμείνει άγνωστη», ανέφερε ανακοίνωση από το γραφείο του σερίφη του Ρόκινγχαμ. «Η οικογένειά της έχει ειδοποιηθεί ότι εντοπίστηκε και έχει ενημερωθεί και για αυτό το αίτημα».

Η Αμάντα, η οποία ήταν 14 ετών όταν είχε δει τελευταία φορά τη μητέρα της, μοιράστηκε την αντίδρασή της σε αυτά τα νέα σε μια ανάρτηση στη σελίδα του Facebook με τίτλο «Φέρτε πίσω τη Μισέλ Χάντλεϊ Σμιθ Σπίτι».

Ένα από τα πρώτα πράγματα που περιέγραψε ήταν η ανακούφιση που ένιωσε ο πατέρας της που «είχε αποδειχθεί αθώος» για τις κατηγορίες ότι με κάποιο τρόπο «εμπλεκόταν» στην εξαφάνιση της Μισέλ. Έγραψε επίσης για τα συζυγικά προβλήματα των γονιών της - αν και, χωρίς να επεκταθεί, φρόντισε να πει: «Η μαμά μου δεν έφυγε απλώς [λόγω] ενός κακού γάμου».

Συνέχισε: «Ο πατέρας μου έχει περάσει τόσα πολλά και θέλω να γίνει σαφές ότι ενώ ο γάμος τους είχε προβλήματα (όπως πολλοί γάμοι)... η μητέρα μου δεν έφυγε απλώς [λόγω] ενός κακού γάμου». Στη συνέχεια, αφού αναγνώρισε τα περίπλοκα συναισθήματά της για το κλείσιμο της υπόθεσης, η Αμάντα έγραψε ότι «μπορεί απόλυτα να καταλάβει [κάποιον] που απλά φεύγει» μετά από «όλα» αυτά που έχει να αντιμετωπίσει στη ζωή του.

«Δεν λέω ότι τη γλιτώνει ατιμώρητη χωρίς να λογοδοτεί ή να αναλαμβάνει ευθύνες [γιατί] πρέπει οπωσδήποτε να το κάνει αυτό», συνέχισε η Αμάντα. «Αυτό που λέω είναι... παρακαλώ να θυμάστε ότι ο καθένας από εμάς έχει κάνει λάθη στη ζωή, ο καθένας από εμάς έχει πληγώσει ψυχές [είτε] σκόπιμα είτε όχι. «Παρακαλώ να θυμάστε ότι ο καθένας από εμάς έχει κάνει πράγματα για τα οποία δεν είμαστε περήφανοι.»

