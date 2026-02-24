Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή 16χρονος για εκδικητική πορνογραφία - «Καταλάθος ανέβηκε το βίντεο»

Snapshot Ένας 16χρονος στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και επιτήρηση από επιμελητή ανηλίκων.

Ο νεαρός συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι ανέβασε βίντεο με προσωπικές στιγμές της 16χρονης πρώην συντρόφου του στο προφίλ του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο κατέβασε στη συνέχεια.

Ο 16χρονος δήλωσε στον ανακριτή ότι η ανάρτηση του βίντεο έγινε κατά λάθος.

Είχε προηγηθεί καταγγελία ότι χτύπησε μία 17χρονη εγκυμονούσα και παραπέμφθηκε σε δικαστήριο ανηλίκων. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε έναν 16χρονο ο οποίος κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία με θύμα συνομήλική του στην Θεσσαλονίκη. Ο 16χρονος απολογήθηκε την Τρίτη (24/02) στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της επιτήρησης του από επιμελητή ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την περασμένη εβδομάδα ο 16χρονος συνελήφθη, ύστερα από καταγγελία αρχικά ότι χτύπησε μία 17χρονη εγκυμονούσα και γι’ αυτό έχει παραπεμφθεί σε δικαστήριο ανηλίκων. Όπως επίσης και ότι μία εβδομάδα νωρίτερα ανέβασε στο προφίλ του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο με ευαίσθητες προσωπικές τους στιγμές με την 16χρονη πρώην σύντροφό του και γι’ αυτό καταγγέλθηκε και στη συνέχεια το κατέβασε. Ο ίδιος στις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα στον ανακριτή, υποστήριξε ότι κατά λάθος έγινε η ανάρτηση στο προφίλ του και με σύμφωνη γνώμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο 16χρονος είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα μία ημέρα μετά, αφού είχε αφεθεί ελεύθερος πάλι από τον ανακριτή, καθώς ήταν κατηγορούμενος για ληστεία.

