Αττική: Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία και απειλές σε ανήλικη

Σοκ προκαλεί υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας που εξιχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τη σύλληψη ενός 19χρονου στην Αττική.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου, μετά από καταγγελία που αποκάλυψε ένα ανησυχητικό μοτίβο απειλών και ψυχολογικής πίεσης προς ανήλικη με την οποία διατηρούσε σχέση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 19χρονος απειλούσε την ανήλικη ότι θα δημοσιοποιήσει προσωπικές τους στιγμές, εάν εκείνη επιχειρούσε να τερματίσει τη σχέση τους. Παράλληλα, την εκβίαζε συναισθηματικά και ψυχολογικά, μέσω τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων, φτάνοντας στο σημείο να απειλεί ότι θα προκαλέσει κακό τόσο στην ίδια όσο και στον εαυτό του.

Η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, μετά από ενδελεχή έρευνα και ψηφιακή ανάλυση, εντόπισε τον 19χρονο και προχώρησε στη σύλληψή του. Κατά την έρευνα στο σπίτι του, κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξεταστεί εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η υπόθεση υπενθυμίζει, για ακόμη μία φορά, τη σοβαρότητα των εγκλημάτων σε βάρος ανηλίκων στο διαδίκτυο και τη σημασία της άμεσης καταγγελίας τέτοιων περιστατικών στις Αρχές.