Κως: 13χρονος κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία - Διακινούσε βίντεο συμμαθητών του

Σοκ και ταυτόχρονα θλίψη προκαλεί η υπόθεση ενός 13χρονου μαθητή από την Κω ο οποίος διακινούσε μέσω Instagram πορνογραφικό υλικό συμμαθητών του.

Ο ανήλικος μαθητής κοινοποιούσε κατ’εξακολούθηση δυο βίντεο, στα οποία φαινόταν ένας συμμαθητής του και μια συμμαθήτριά του, να προβαίνουν σε ερωτικές πράξεις. Στο πρώτο βίντεο απεικονίζεται ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ενώ στο δεύτερο ένας ανήλικος μόνος του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας ενός πατέρα 13 χρονου κοριτσιού – συμμαθήτριας των παιδιών, που υποβλήθηκε χθες (23/10), στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Κω, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εις βάρος του 13χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία ανηλίκων, ενώ οι γονείς του βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Διαβάστε επίσης