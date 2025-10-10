Θεσσαλονίκη: 39χρονος καταδικάστηκε σε 7 χρόνια για κατοχή παιδικής πορνογραφίας

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης επέβαλε κάθειρξη 7 ετών σε έναν 39χρονο, ο οποίος κατείχε εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας. Το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο, αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, ενώ αποφάσισε ότι η έφεση δεν θα αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής. Ο κατηγορούμενος επέστρεψε στις φυλακές, όπου κρατείτο προσωρινά από τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ταυτοποίησή του έγινε μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου είχε αποθηκεύσει 84 φωτογραφίες και 51 βίντεο παιδικής πορνογραφίας, ενώ σε εξωτερικό σκληρό δίσκο βρέθηκαν περισσότερα από χίλια αρχεία με γυμνά ανήλικα σε άσεμνες στάσεις.

Στην απολογία του, ο 39χρονος ισχυρίστηκε ότι τα αρχεία προήλθαν από το «σκοτεινό διαδίκτυο» (Dark Web) στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας για θέματα κυβερνοασφάλειας, με σκοπό την ανάλυση ιών και κακόβουλων λογισμικών. Υποστήριξε ότι κατέβασε τα αρχεία για να εξετάσει τους ιούς και ότι τα υπόλοιπα τα διέγραψε, παραδεχόμενος όμως ότι ενήργησε ριψοκίνδυνα και δεν έλεγξε πλήρως αν είχαν όντως διαγραφεί.