Κρήτη: Το «έξυπνο» κόλπο κτηνοτρόφου με τα ροζ πρόβατα που έγινε viral
Έγχρωμο μαρκάρισμα κοπαδιού ως μέτρο προστασίας στη Μεσαρά
Ένα ασυνήθιστο οπτικό στιγμιότυπο καταγράφηκε στην κρητική ύπαιθρο, όπου ένα κοπάδι προβάτων με έντονο κοκκινωπό χρώμα εμφανίστηκε στο χιονισμένο τοπίο της περιοχής.
Η συγκεκριμένη μέθοδος εκτιμάται ότι λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας απέναντι στο διαχρονικό φαινόμενο της ζωοκλοπής που απασχολεί την κρητική ενδοχώρα. Το έντονο χρώμα καθιστά τα ζώα εύκολα αναγνωρίσιμα από μεγάλες αποστάσεις, δυσκολεύοντας την παράνομη απομάκρυνση ή την ενσωμάτωσή τους σε άλλα κοπάδια.
