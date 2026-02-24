Μπατζελή: «Κανένα πολιτικό κόμμα δεν πείθει»

Την άποψή της, ότι κανένα πολιτικό κόμμα δεν πείθει σήμερα απόλυτα την ελληνική κοινωνία, εξέφρασε η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Μπατζελή μιλώντας στο MEGA.

Παρατήρησε πως το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που κρατάει τις δυνάμεις του ως ένα κόμμα οργανωμένο, με θέσεις, οι οποίες δεν βρίσκουν την αντίστοιχή τους απήχηση στην κοινωνία.

Χαρτογραφώντας τον πολιτικό χάρτη, εκτίμησε πως δημιουργείται δυσπραγία για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την αριστερά, λόγω του πολυκερματισμού της. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως δεν θα καταφέρουν να κατέβουν ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της αριστεράς μαζί στις προσεχείς εκλογές.