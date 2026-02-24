Ναύπλιο: Έκαψαν ομοίωμα του Τραμπ και το παράρτημα των Ρεπουμπλικανών εισηγείται... δασμούς

Σάλο και αντιδράσεις ακόμα και από το παράρτημα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στην Ελλάδα έχει προκαλέσει η επιλογή του δήμου Ναυπλιέων για «βασιλιά καρνάβαλο», με ένα ομοίωμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καίγεται στο αποκορύφωμα των εκδηλώσεων.

Τα σχόλια στα social media μιλούν για «γκάφα» των διοργανωτών, για προσβολή ακόμα και για…διπλωματικό επεισόδιο.

Ο Τραμπ «βασιλιάς καρνάβαλος» στο Ναύπλιο. Facebook/Άκης Γκάτζιος

Η καύση του ομοιώματος καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας συζητήσεις.

Εισήγηση για δασμούς και ταξιδιωτική οδηγία αποφυγής του Ναυπλίου

Ανακοίνωση για αυτή την «καλλιτεχνική προσέγγιση» της πόλης της Αργολίδας εξέδωσε το παράρτημα των Ρεπουμπλικανών στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για «ιταμή πρόκληση» σε βάρος του προέδρου Τραμπ και ζητούν την έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας βάσει της οποίας η πόλη του Ναυπλίου θεωρείται «επικίνδυνη για τους Αμερικανούς πολίτες» και θα «τους συνιστάται να την αποφεύγουν».

Ταυτόχρονα, το παράρτημα αναφέρει ότι εισηγήθηκε προς το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ την εξαίρεση από την απαλλαγή δασμών για όσα προϊόντα φέρουν ΠΟΠ ή τόπο προέλευσης το Ναύπλιο και την ευρύτερη περιοχή, καταλήγοντας ότι «για τις πράξεις υπάρχουν συνέπειες...».

