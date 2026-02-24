«Ενέδρα» σε αστυνομικούς της Νέας Υόρκης - Δέχθηκαν επίθεση με χιονόμπαλες

Ο χιονοπόλεμος μπορεί να είναι διασκεδαστικός, αλλά όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Στη Νέα Υόρκη εν μέσω της σφοδρής και μίας από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χιονοθύελλες, τα πράγματα πήραν εχθρική τροπή για τους αστυνομικούς.

Αρκετοί αστυνομικοί της Νέας Υόρκης τραυματίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένα μεγάλο πλήθος στο Washington Square Park τους πέταξε χιονόμπαλες κατά τη διάρκεια ενός μαζικού χιονοπόλεμου.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση που ανέφερε διατάραξη της τάξης και πολλά άτομα που σκαρφάλωσαν σε μια στέγη ή κατασκευή μέσα στο πάρκο του Γκρίνουιτς Βίλατζ.

Βίντεο δείχνει τους αστυνομικούς να περικυκλώνονται, να χλευάζονται και να χτυπιούνται επανειλημμένα με σκληρές, παγωμένες χιονόμπαλες καθώς προσπαθούσαν να φύγουν από το σημείο και να επιστρέψουν στο αστυνομικό βαν τους.

Πολλοί αστυνομικοί υπέστησαν τραύματα στα πρόσωπά τους από τις χιονόμπαλες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για θεραπεία.

Δεν έγιναν συλλήψεις στο σημείο.

Η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, καταδίκασε το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα το βράδυ, γράφοντας:

«Η συμπεριφορά που απεικονίζεται είναι επαίσχυντη και εγκληματική. Οι ντετέκτιβ μας διερευνούν την υπόθεση.»

Από το πρωί της Τρίτης, το γραφείο ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νέας Υόρκης εξετάζει ενεργά τα βίντεο για τον εντοπισμό υπόπτων.

Δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.