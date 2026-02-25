Champions League: Τρελαίνει κόσμο η Μπόντο, πέταξε εκτός την Ίντερ - Εύκολα η Νιουκάστλ
Η Μπόντο Γκλιμτ έχει βαλθεί να… τρελάνει όλη την Ευρώπη για μία ακόμα χρονιά, αφού μετά την εξαιρετική της περσινή πορεία στο Europa League, φέτος βρίσκεται στους «16» του Champions League με δύο νίκες επί της περσινής φιναλίστ, Ίντερ.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Περισσότερα σε λίγο...
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0 - (Τελικό) - Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε
23:35 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μπατζελή: «Κανένα πολιτικό κόμμα δεν πείθει»
15:58 ∙ LIFESTYLE
Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα
21:53 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ