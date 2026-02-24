Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Είπε... αντίο με ψηλά το κεφάλι
Ο Ολυμπιακός στάθηκε εξαιρετικά στην «BayArena», πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του για την υπέρβαση, ωστόσο δεν τα κατάφερε, έμεινε στο 0-0 με την Μπάγερ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Περισσότερα σε λίγο...
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0 - (Τελικό) - Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε
23:35 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μπατζελή: «Κανένα πολιτικό κόμμα δεν πείθει»
15:58 ∙ LIFESTYLE
Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα
21:53 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ