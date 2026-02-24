Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Είπε... αντίο με ψηλά το κεφάλι

Ο Ολυμπιακός στάθηκε εξαιρετικά στην «BayArena», πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του για την υπέρβαση, ωστόσο δεν τα κατάφερε, έμεινε στο 0-0 με την Μπάγερ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League.

Newsbomb

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότερα σε λίγο...

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τρελαίνει κόσμο η Μπόντο, πέταξε εκτός την Ίντερ - Εύκολα η Νιουκάστλ

23:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ενέδρα» σε αστυνομικούς της Νέας Υόρκης - Δέχθηκαν επίθεση με χιονόμπαλες

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Είπε... αντίο με ψηλά το κεφάλι

23:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στη Μασαχουσέτη - Έφτασε τα 90 εκατοστά το χιόνι

23:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0 - (Τελικό) - Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε

23:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες μακροχρόνιες συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο εξασφάλισε η Atlantic SEE LNG Trade

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες στη Γαλλία: Πλησίασε τους 30°C εν μέσω του χειμώνα

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Έκαψαν ομοίωμα του Τραμπ στο καρναβάλι - Ταξιδιωτική οδηγία ως «επικίνδυνη για Αμερικανούς» εισηγήθηκε το παράρτημα Ελλάδας των Ρεπουμπλικανών

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπατζελή: «Κανένα πολιτικό κόμμα δεν πείθει»

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μέτρα κατά 300 οντοτήτων στον νέο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραμένει σοβαρή η κατάσταση της 15χρονης που υπέστη εγκαύματα στα μάτια από σπρέι

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «έξυπνο» κόλπο κτηνοτρόφου με τα ροζ πρόβατα που έγινε viral

23:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Σε λειτουργία από αύριο το railway.gov.gr» - «100% τηλεδιοίκηση έως το καλοκαίρι»

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος προσφορών: Η Warner Bros εξετάζει την αναθεωρημένη πρόταση της Paramount - Σε αναμονή το Netflix

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πέθανε ο γλάρος που χτυπήθηκε από βολέ τερματοφύλακα - Περαστικός τον βρήκε και τον έθαψε

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ατλέτικο Μαδρίτης - Κλαμπ Μπριζ 4-1: Όργια Σόρλοτ, αποκλεισμός για Τζόλη

22:57LIFESTYLE

Στην Πάτρα πέρασε την Καθαρά Δευτέρα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Δείτε φωτογραφίες

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ-ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραμένει σοβαρή η κατάσταση της 15χρονης που υπέστη εγκαύματα στα μάτια από σπρέι

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Είπε... αντίο με ψηλά το κεφάλι

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «έξυπνο» κόλπο κτηνοτρόφου με τα ροζ πρόβατα που έγινε viral

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θλίψη στης ΕΛ.ΑΣ: Πέθανε 40χρονος εν ενεργεία αξιωματικός

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Έκαψαν ομοίωμα του Τραμπ στο καρναβάλι - Ταξιδιωτική οδηγία ως «επικίνδυνη για Αμερικανούς» εισηγήθηκε το παράρτημα Ελλάδας των Ρεπουμπλικανών

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο που επέβαιναν καλόγριες στην ΠΑΘΕ

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα μάνα μπούκαρε σε γραφείο καθηγητή και ζήτησε αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τρελαίνει κόσμο η Μπόντο, πέταξε εκτός την Ίντερ - Εύκολα η Νιουκάστλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ