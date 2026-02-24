Σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο που επέβαιναν καλόγριες στην ΠΑΘΕ

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος του κόμβου Αχλαδίου

Τροχαίο με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (24/02) στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του κόμβου Αχλαδίου.

Αυτοκίνητο Ι.Χ. με επιβάτες μοναχές από Μονή της περιοχής, βγήκε απρόσεκτα στην εθνική στο ρεύμα προς Αθήνα, κλείνοντας το δρόμο στο λεωφορείο το οποίο μετέφερε 58 επιβάτες, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη με το ΙΧΕ να φέρνει τετακέ στο οδόστρωμα και να ξαναχτυπά στο λεωφορείο. Ευτυχώς ο οδηγός του λεωφορείου ήταν πολύ έμπειρος και κατάφερε να το κρατήσει στο δρόμο και το κυριότερο να μην τουμπάρει, ωστόσο όλοι οι επιβάτες τρομοκρατήθηκαν.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πρόσφερε πρώτες βοήθειες στις δύο μοναχές, ενώ από το λεωφορείο δεν τραυματίστηκε κανείς.

Πληρώματα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας (Β΄ Τμήμα) και Μαγνησίας βρέθηκαν στο σημείο, όπως και όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Στυλίδας που κινητοποιήθηκε για το φόβο εγκλωβισμού.

Το λεωφορείο αναμενόταν να κινηθεί με χαμηλές ταχύτητες μέχρι τη Λαμία για να γίνει αλλαγή οχήματος και να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες που είχαν προορισμό την Αθήνα, ενώ το ΙΧΕ φορτώθηκε σε οδική βοήθεια.

22:39ΕΛΛΑΔΑ

