Νέες μακροχρόνιες συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο εξασφάλισε η Atlantic SEE LNG Trade

Σε τροχιά υλοποίησης το στρατηγικό σχέδιο υψηλής γεωπολιτικής σημασίας για τη δημιουργία ενεργειακού κόμβου στην Ελλάδα

Νέες μακροχρόνιες συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο εξασφάλισε η Atlantic SEE LNG Trade
Νέες μακροχρόνιες συμφωνίες πώλησης αμερικανικού LNG με 4 χώρες εξασφάλισε η Atlantic SEE LNG Trade στο πλαίσιο της υπουργικής συνόδου που διοργανώθηκε στην Ουάσιγκτον από τον Λευκό Οίκο και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (NEDC), με θέμα την διατλαντική ενεργειακή συνεργασία.

Με τις συγκεκριμένες συμφωνίες όχι μόνο καθίσταται πραγματικότητα ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος, αλλά και αποκτά η Ελλάδα ένα στρατηγικό πλεονέκτημα εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας που την καθιστά σταθερό και διεθνή ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή.

Ουσιαστικά, η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο μίας στρατηγικής επιλογής των ΗΠΑ να χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως είσοδος του Αμερικανικού LNG, που προσφέρει στην Ευρώπη ενεργειακή εναλλακτική εν όψει της απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου και δημιουργεί ταυτόχρονα μία ιστορική ευκαιρία για την Αθήνα, που δεν πρέπει να χαθεί.

Συγκεκριμένα, η Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, υπέγραψε μακροχρόνιες συμφωνίες πώλησης LNG με 4 χώρες του Κάθετου Διαδρόμου:

  • Με το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας.
  • Με την δημόσια εταιρεία BULGARGAZ της Βουλγαρίας.
  • Με την Aluminij Industries και την M.T. Abraham group της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.
  • Με την Naftogaz της Ουκρανίας.

Στην σύνοδο, την Atlantic SEE LNG Trade εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας (και επικεφαλής του Ομίλου AKTOR), κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος και υπέγραψε τις σχετικές συμφωνίες. Ο κ. Εξάρχου βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στην Ουάσιγκτον, προετοιμάζοντας τις εμπορικές συνομιλίες, σε συνεργασία με Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλους σημαντικούς παράγοντες του κάθετου διαδρόμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο για την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου όσο και για την διοργάνωση της υπουργικής συνόδου έχει καταβάλει εντατικές προσπάθειες η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, κυρία Kimberly Guilfoyle.

Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της συνόδου, τοποθετήθηκαν τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ κ. Doug Burgum όσο και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, οι οποίοι έχουν παράλληλα τον ρόλο του Πρόεδρου και του Αντιπροέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, αντίστοιχα (και έθεσαν την διοργάνωση υπό την προεδρία τους), ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. Jacob Helberg και η κυρία Guilfoyle, παρουσία των Υπουργών Ενέργειας της ευρύτερης περιοχής, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, της Γενικής Διευθύντριας Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίας Ditte Juul Jørgensen και υψηλόβαθμων στελεχών της αμερικανικής αγοράς.

