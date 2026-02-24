Βρετανία: Μέτρα κατά 300 οντοτήτων στον νέο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ανάμεσα στους νέους στόχους είναι ο φορέας εκμετάλλευσης αγωγών πετρελαίου Transneft, που ελέγχεται από το ρωσικό κράτος και μεταφέρει περισσότερο από το 80% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου

Βρετανία: Μέτρα κατά 300 οντοτήτων στον νέο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ένα μεγάλο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας στοχεύοντας συγκεκριμένα τον ενεργειακό και τον στρατιωτικό τομέα, στην τέταρτη επέτειο της εισβολής στην Ουκρανία.

Τα μέτρα αυτά στοχεύουν 300 οντότητες, πλοία ή πρόσωπα, αυξάνοντας σε περισσότερες από 3.000 τις εταιρίες και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη Μόσχα και στο εξής τελούν υπό βρετανικές κυρώσεις.

Ανάμεσα στους νέους στόχους είναι ο φορέας εκμετάλλευσης αγωγών πετρελαίου Transneft, που ελέγχεται από το ρωσικό κράτος και μεταφέρει περισσότερο από το 80% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.

Οι κυρώσεις στοχεύουν επίσης "το ρωσικό δίκτυο λαθρεμπορίας πετρελαίου", του οποίου 175 εταιρίες εργάζονται για τον κύριο διαχειριστή του ρωσικού σκιώδους στόλου.

Τα "αποφασιστικής σημασίας" μέτρα θα "διαταράξουν τη χρηματοδότηση, τον στρατιωτικό εξοπλισμό και τις βασικές πηγές εσόδων που υποστηρίζουν τη ρωσική επιθετικότητα", δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ που μετέβη σήμερα στο Κίεβο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η υπουργός κάνει λόγο για "τη μεγαλύτερη σειρά" κυρώσεων που έχουν υιοθετηθεί από τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής, το 2022.

Σε έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Centre for Research on Energy and Clean Air (Κέντρο για την Έρευνα στην Ενέργεια και την Καθαρότητα του Αέρα), ένα φινλανδικό κέντρο έρευνας, η Ρωσία εξάγει σήμερα μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου σε σχέση με πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, οι οποίες αποστέλλονται πλέον κυρίως στην Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία.

Οι κυρώσεις που υιοθετήθηκαν σήμερα στοχεύουν επίσης εταιρίες που παρέχουν στρατιωτικό υλικό και το ρωσικό πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, όπως και δύο γεωργιανά τηλεοπτικά δίκτυα, το Imedi TV και το POSTV, που κατηγορούνται ότι μεταδίδουν φιλορωσική παραπληροφόρηση.

Το Imedi TV ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Μπάντρι Παταρκατσισβίλι, που πέθανε το 2008 στη Βρετανία και ο οποίος είχε αντιταχθεί στον φιλοδυτικό πρώην πρόεδρο της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι.

Ανήκε σε μια εταιρία με έδρα τη Βρετανία και πρόσφατα πουλήθηκε σε μια γεωργιανή εταιρία μέσων ενημέρωσης η οποία συνδέεται με ορισμένα τα μέλη της διοίκησής της.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Facebook, το Imedi TV απάντησε ότι οι κυρώσεις δεν έχουν "καμιά αξία", ενώ το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο POSTTV δημοσίευσε δύο χαμογελαστά émojis στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

