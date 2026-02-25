Βενετία: Ο «Μίμο» το μοναχικό δελφίνι της λιμνοθάλασσας εκπέμπει...SOS - Κινδυνεύει από τα σκάφη

Οι άνθρωποι - κι όχι το δελφίνι Μίμο - χρειάζονται διαχείριση στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, λένε οι επιστήμονες

Newsbomb

Βενετία: Ο «Μίμο» το μοναχικό δελφίνι της λιμνοθάλασσας εκπέμπει...SOS - Κινδυνεύει από τα σκάφη

Ο Μίμο πηδάει έξω από το νερό με μια ακροβατική κίνηση στη λεκάνη του Αγίου Μάρκου

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιταλοί επιστήμονες λένε ότι το μοναχικό ρινοδέλφινο έχει προσαρμοστεί καλά στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, αλλά απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι στην κυκλοφορία των σκαφών και στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Γνωστό ως «Μίμο» το ρινοδέλφινο έχει εντοπιστεί αρκετές φορές από την πρώτη του εμφάνιση τον Ιούνιο του περασμένου έτους, γεγονός που ώθησε μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα να αναλάβει δράση.

Ενώ το ζώο έχει ενθουσιάσει τουρίστες και κατοίκους με τα ακροβατικά του άλματα, ακτιβιστές για τα ζώα και το περιβάλλον ξεκίνησαν μια εκστρατεία «σώστε το Mίμο» εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσε να σκοτωθεί από τις προπέλες των σκαφών που διασχίζουν την πολυσύχναστη λιμνοθάλασσα.

Οι επιστήμονες δημοσίευσαν τώρα μια μελέτη στο περιοδικό Frontiers in Ethology , στην οποία περιγράφουν τις δραστηριότητες παρακολούθησης και τις κινήσεις του δελφινιού κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών. «Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός από τα πιο χαρισματικά ζώα σε μια από τις πιο εμβληματικές πόλεις: ένα μοναχικό δελφίνι στη Βενετία», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας του άρθρου, Guido Pietroluongo, κτηνίατρος παθολόγος στο τμήμα συγκριτικής βιοϊατρικής και επιστήμης τροφίμων του Πανεπιστημίου της Πάδοβα.

Ο Pietroluongo πρόσθεσε ότι οι παρατηρήσεις της ομάδας τεκμηρίωσαν την «αξιοσημείωτη προσαρμογή του ζώου σε ένα ασυνήθιστο πλαίσιο», ενώ παράλληλα τόνισαν «την ανάγκη διαχείρισης της ανθρώπινης συμπεριφοράς για να διασφαλιστεί η ευημερία του».

Τα ρινοδέλφινα είναι το πιο συνηθισμένα είδη δελφινιού στα ιταλικά ύδατα και παρόλο που συνήθως μετακινούνται σε ομάδες, τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις μοναχικών δελφινιών στην Αδριατική που εγκαταλείπουν την ομάδα τους και συρρέουν σε παράκτιες ή αστικές περιοχές.

Ο «Μίμο» εθεάθη για πρώτη φορά από τον Μανουέλ Τίφι, οδηγό θαλάσσιου ταξί, στις 23 Ιουνίου του 2025. Δήλωσε στην Corriere della Sera ότι το δελφίνι κολυμπούσε συχνά «ακριβώς μπροστά από την πλώρη». Ο Τίφι είπε ότι οι οδηγοί θαλάσσιων ταξί ανέφεραν θεάσεις για να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί. «Αλλά το ζώο φαίνεται να μην φοβάται», πρόσθεσε.

Από τότε που εθεάθη, οι επιστήμονες παρατηρούν το δελφίνι από βάρκες κάθε εβδομάδα, με την υποστήριξη των αρχών της Βενετίας και των πολιτών, και έχουν σημειώσει την κίνησή του από το νότιο άκρο της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας προς το βόρειο άκρο, όπου εξακολουθεί να υπάρχει. «Η παρατήρηση ρινοδέλφινων σε αστικές περιοχές δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμα θαλάσσια θηλαστικά», δήλωσε ο Pietroluongo, προσθέτοντας ότι «ο Μίμo φαίνεται υγιής και παρατηρείται τακτικά να τρέφεται με κέφαλους».

Ιστορικά, τα δελφίνια έχουν εγκατασταθεί στη βενετσιάνικη λιμνοθάλασσα και έχουν προσαρμοστεί στη ζωή τους εκεί. Αλλά ενώ η συμπεριφορά του «Μίμο» μετά την άφιξή του είναι «τυπική του είδους», οι άνθρωποι αποτελούν πρόβλημα, ανέφεραν οι επιστήμονες, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να προέρχεται από την ακατάλληλη συμπεριφορά τους προς το ζώο, ειδικά μέσω της ανεύθυνης οδήγησης σκαφών.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι απαιτούνται μέτρα ελέγχου της ταχύτητας και διατήρησης της ασφάλειας των σκαφών. «Αυτό που είναι πραγματικά ασυνήθιστο δεν είναι η παρουσία του δελφινιού, αλλά η επίμονη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι να σεβαστούν τέτοια ζώα σήμερα», δήλωσε ο Giovanni Bearzi, ο οποίος μελετά τα δελφίνια της Αδριατικής εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

«Πρέπει να εκτιμήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται να συνυπάρχουμε και να απολαμβάνουμε την άγρια ​​ζωή. Η ιστορική και η σύγχρονη τεκμηρίωση δείχνει ξεκάθαρα ότι τα δελφίνια συνοδεύουν τις ανθρώπινες θαλάσσιες δραστηριότητες εδώ και χιλιετίες, κι όμως εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε να συνυπάρξουμε μαζί τους κατάλληλα.»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42ΕΛΛΑΔΑ

Ευελπίδων: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια

11:34LIFESTYLE

Κώστας Δόξας: Η αντιπαράθεση συνεχίζεται, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες - «Μου έχει παραδεχτεί τα χτυπήματα σε μηνύματα», λέει η πρώην σύζυγος

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Σοβαρά τραυματισμένο ελάφι - Έκκληση από την ΑΝΙΜΑ

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν οι εγγραφές για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για το σχολικό έτος 2026-2027

11:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα δράση για την υποστήριξη της ένταξης φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Ιπποκράτειο - Νοσηλευόταν με έμφραγμα

11:01LIFESTYLE

Παντρεύεται η Φαίη Σκορδά – Οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Αναλυτικά τα καλέσματα

10:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Hyundai Ioniq 3 έρχεται τον Απρίλιο

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 27χρονος έπειτα από συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών - Τραυματίστηκε 30χρονος

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Ο «Μίμο» το μοναχικό δελφίνι της λιμνοθάλασσας εκπέμπει...SOS - Κινδυνεύει από τα σκάφη

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Kίνα: Η αποκάλυψη του μυστηρίου με τα κρεμαστά φέρετρα και οι απόγονοι Μπο

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Καμία πρακτική που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια δεν θα γίνει ανεκτή»

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό αέριο - Τι είπε για τον κατώτατο μισθό

10:34ME TO N & ME TO Σ

Το Σάββατο, οι άνθρωποι θα είναι στο δρόμο…

10:34ΚΟΣΜΟΣ

«Οι μαύροι άνθρωποι δεν είναι πίθηκοι», «Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Ένταση με Δημοκρατικούς βουλευτές κατά την διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Όλα έγιναν βάση πρωτοκόλλου - Ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ για τον θάνατο του ναυτικού

10:18LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος έβαλε γκολ στη βραδινή ζώνη; Ολυμπιακός ή μυθοπλασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το Ιπποκράτειο - Νοσηλευόταν με έμφραγμα

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

11:01LIFESTYLE

Παντρεύεται η Φαίη Σκορδά – Οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα» - Σκληρές εικόνες

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός έτρωγε στο τιμόνι!

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το «LSD της αρχαιότητας»:Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βρήκε το «μυστικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Παναθηναϊκός προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα» - Αποθέωση στην Ισπανία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 27χρονος έπειτα από συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών - Τραυματίστηκε 30χρονος

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: «Η παραβατικότητα στην πόλη είναι μεγάλη» - Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στο Newsbomb, με αφορμή τον ξυλοδαρμό ιδιοκτήτη περιπτέρου

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Mεξικό: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του διαβόητου καρτέλ Xαλίσκο - O 41χρονος «Ελ Πελόν» και η σχέση του με τον δολοφονημένο «Ελ Μέντσο»

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Κάθριν Σορτ: Νέα στοιχεία για τη ζωή της - «Έδινε μάχη, αλλά δεν το καταλάβαινες»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Αναλυτικά τα καλέσματα

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Σοβαρά τραυματισμένο ελάφι - Έκκληση από την ΑΝΙΜΑ

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Κινδύνευσε ο οικισμός, καταστράφηκαν οι καλλιέργειες, το νερό έχει ξεπεράσει τα 7 μέτρα», λέει ο δήμαρχος Σουφλίου στο Newsbomb

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο ράντσο όπου κρυβόταν ο El Mencho: Ο βωμός, ίχνη νεφρικής ανεπάρκειας και το γράμμα στον Θεό

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν οι εγγραφές για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για το σχολικό έτος 2026-2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ