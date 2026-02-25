Βενετία: Ο «Μίμο» το μοναχικό δελφίνι της λιμνοθάλασσας εκπέμπει...SOS - Κινδυνεύει από τα σκάφη

Ο Μίμο πηδάει έξω από το νερό με μια ακροβατική κίνηση στη λεκάνη του Αγίου Μάρκου

Ιταλοί επιστήμονες λένε ότι το μοναχικό ρινοδέλφινο έχει προσαρμοστεί καλά στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, αλλά απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι στην κυκλοφορία των σκαφών και στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Γνωστό ως «Μίμο» το ρινοδέλφινο έχει εντοπιστεί αρκετές φορές από την πρώτη του εμφάνιση τον Ιούνιο του περασμένου έτους, γεγονός που ώθησε μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα να αναλάβει δράση.

Ενώ το ζώο έχει ενθουσιάσει τουρίστες και κατοίκους με τα ακροβατικά του άλματα, ακτιβιστές για τα ζώα και το περιβάλλον ξεκίνησαν μια εκστρατεία «σώστε το Mίμο» εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσε να σκοτωθεί από τις προπέλες των σκαφών που διασχίζουν την πολυσύχναστη λιμνοθάλασσα.

Οι επιστήμονες δημοσίευσαν τώρα μια μελέτη στο περιοδικό Frontiers in Ethology , στην οποία περιγράφουν τις δραστηριότητες παρακολούθησης και τις κινήσεις του δελφινιού κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών. «Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός από τα πιο χαρισματικά ζώα σε μια από τις πιο εμβληματικές πόλεις: ένα μοναχικό δελφίνι στη Βενετία», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας του άρθρου, Guido Pietroluongo, κτηνίατρος παθολόγος στο τμήμα συγκριτικής βιοϊατρικής και επιστήμης τροφίμων του Πανεπιστημίου της Πάδοβα.

Ο Pietroluongo πρόσθεσε ότι οι παρατηρήσεις της ομάδας τεκμηρίωσαν την «αξιοσημείωτη προσαρμογή του ζώου σε ένα ασυνήθιστο πλαίσιο», ενώ παράλληλα τόνισαν «την ανάγκη διαχείρισης της ανθρώπινης συμπεριφοράς για να διασφαλιστεί η ευημερία του».

Τα ρινοδέλφινα είναι το πιο συνηθισμένα είδη δελφινιού στα ιταλικά ύδατα και παρόλο που συνήθως μετακινούνται σε ομάδες, τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις μοναχικών δελφινιών στην Αδριατική που εγκαταλείπουν την ομάδα τους και συρρέουν σε παράκτιες ή αστικές περιοχές.

Ο «Μίμο» εθεάθη για πρώτη φορά από τον Μανουέλ Τίφι, οδηγό θαλάσσιου ταξί, στις 23 Ιουνίου του 2025. Δήλωσε στην Corriere della Sera ότι το δελφίνι κολυμπούσε συχνά «ακριβώς μπροστά από την πλώρη». Ο Τίφι είπε ότι οι οδηγοί θαλάσσιων ταξί ανέφεραν θεάσεις για να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί. «Αλλά το ζώο φαίνεται να μην φοβάται», πρόσθεσε.

Από τότε που εθεάθη, οι επιστήμονες παρατηρούν το δελφίνι από βάρκες κάθε εβδομάδα, με την υποστήριξη των αρχών της Βενετίας και των πολιτών, και έχουν σημειώσει την κίνησή του από το νότιο άκρο της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας προς το βόρειο άκρο, όπου εξακολουθεί να υπάρχει. «Η παρατήρηση ρινοδέλφινων σε αστικές περιοχές δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμα θαλάσσια θηλαστικά», δήλωσε ο Pietroluongo, προσθέτοντας ότι «ο Μίμo φαίνεται υγιής και παρατηρείται τακτικά να τρέφεται με κέφαλους».

Ιστορικά, τα δελφίνια έχουν εγκατασταθεί στη βενετσιάνικη λιμνοθάλασσα και έχουν προσαρμοστεί στη ζωή τους εκεί. Αλλά ενώ η συμπεριφορά του «Μίμο» μετά την άφιξή του είναι «τυπική του είδους», οι άνθρωποι αποτελούν πρόβλημα, ανέφεραν οι επιστήμονες, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να προέρχεται από την ακατάλληλη συμπεριφορά τους προς το ζώο, ειδικά μέσω της ανεύθυνης οδήγησης σκαφών.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι απαιτούνται μέτρα ελέγχου της ταχύτητας και διατήρησης της ασφάλειας των σκαφών. «Αυτό που είναι πραγματικά ασυνήθιστο δεν είναι η παρουσία του δελφινιού, αλλά η επίμονη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι να σεβαστούν τέτοια ζώα σήμερα», δήλωσε ο Giovanni Bearzi, ο οποίος μελετά τα δελφίνια της Αδριατικής εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

«Πρέπει να εκτιμήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται να συνυπάρχουμε και να απολαμβάνουμε την άγρια ​​ζωή. Η ιστορική και η σύγχρονη τεκμηρίωση δείχνει ξεκάθαρα ότι τα δελφίνια συνοδεύουν τις ανθρώπινες θαλάσσιες δραστηριότητες εδώ και χιλιετίες, κι όμως εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε να συνυπάρξουμε μαζί τους κατάλληλα.»