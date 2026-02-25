Ευελπίδων: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια

Φάρσα αποδείχθηκε, τελικά, το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, έπειτα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων από τις αρχές, στη διάρκεια των οποίων δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός, ούτε κάποιο άλλο ύποπτο αντικείμενο.

Μετά τη λήξη του συναγερμού, ο κόσμος επέστρεψε και πάλι στα δικαστήρια για να συνεχιστούν οι διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά το τηλεφώνημα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες εκκένωσαν τα δικαστήρια από κόσμο και υπαλλήλους μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Στα δικαστήρια βρέθηκε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για να ελέγξει τους χώρους.

