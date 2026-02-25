Προειδοποίηση για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων - Αποκλείστηκε ο χώρος
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (25/2) στις Αρχές, ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στην Κυψέλη.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες εκκένωσαν τα δικαστήρια από κόσμο και υπαλλήλους μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.
Επί τόπου βρίσκεται και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για να ελέγξει τους χώρους.
