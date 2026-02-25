Πατήσια: Βγήκαν μαχαίρια για την προτεραιότητα - Άγριος καβγάς και συλλήψεις

Άγριος ξυλοδαρμός ανάμεσα σε έναν μεσήλικα κι έναν ηλικιωμένο καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στην «καρδιά» της Αθήνας στα Πατήσια.

Στη συμβολή των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών, δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν έντονα και μάλιστα, ο ένας έβγαλε και μαχαίρι. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένας 51χρονος διανομέας, αναβάτης μοτοσικλέτας, και ένας 70χρονος οδηγός αυτοκινήτου. Όπως είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες, οι δυο τους τσακώθηκαν για την προτεραιότητα.

Στο βίντεο ακούγεται να λέει ο ντελιβεράς «πήγες να με σκοτώσεις». Λίγο αργότερα φαίνεται να έχει κατέβει από το μηχανάκι και να ελέγχει το αριστερό του μπράτσο, στο οποίο φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά από τον 70χρονο, αφού προηγουμένως του είχε καταφέρει χτύπημα την ώρα που ο οδηγός του ΙΧ βρισκόταν εντός του οχήματός του.

Σ' εκείνο το σημείο του καβγά έβγαλε το μαχαίρι και τον χτύπησε. Το τραύμα, ευτυχώς, δεν ήταν σοβαρό. Ο ντελιβεράς πάρκαρε το μηχανάκι του, ο οδηγός κατέβηκε από το ΙΧ κι επιδόθηκαν σε ανταλλαγή γροθιών, μέχρι που έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις.

Στο συμβάν έσπευσε η Αστυνομία συνέλαβε και τους δύο εμπλεκόμενους στον καβγά. Ο 70χρονος οδηγός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών με λάμα 9 εκατοστών, νοσηλεύτηκε στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα κι αναμένεται εντός της ημέρας να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα για την επίθεση με το μαχαίρι κατά του διανομέα.

