«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Ένταση με Δημοκρατικούς βουλευτές κατά την διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε κατά την διάρκεια της πλέον εκτενής ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους ενώπιον της ολομέλειας και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, το βράδυ της Τρίτης.

Ο βετεράνος Αφροαμερικανός Δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν από το Τέξας, οδηγήθηκε εκτός της αίθουσας όταν ύψωσε ένα πλακάτ το οποίο έγραφε: «Οι μαύροι άνθρωποι δεν είναι πίθηκοι!», μια αναφορά στο βίντεο που ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social στις αρχές Φεβρουαρίου, το οποίο απεικόνιζε τον Μπάρακ και τη Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους.

Ο βουλευτής Αλ Γκριν κρατώντας το πλακάτ που γράφει: «Οι μάυροι άνθρωποι δεν είναι πίθηκοι!» AP

Καθώς ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του και οι άλλοι παρευρισκόμενοι κάθισαν, ο Γκριν φάνηκε να παραμένει όρθιος σε έναν διάδρομο κρατώντας το πλακάτ. Συνέχισε να κρατάει το πλακάτ, καθώς τον συνόδευαν έξω από την αίθουσα, ακόμα και όταν πολλοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές προσπάθησαν να το αρπάξουν από τα χέρια του ή να εμποδίσουν τις κάμερες να το δείξουν.

Καθώς ο Γκριν έφευγε από την αίθουσα, πολλοί Ρεπουμπλικανοί άρχισαν να φωνάζουν «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ!».

Δείτε βίντεο:

Texas U.S. Rep. Al Green stood in silence as Trump walked past him after he unfurled a sign ahead of the State of the Union address.



He was removed from the chamber shortly after.



Free speech for me but not for thee.#TrumpsStateOfDelusion pic.twitter.com/ul9SuFWdlu — Democratic Hispanic Caucus of Florida (@FlaHispanicDems) February 25, 2026

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ο Γκριν αποβάλλεται από το Κογκρέσο, καθώς πέρυσι συνοδεύτηκε επίσης εκτός αίθουσας όταν εξέφρασε έντονα την αντίθεση του ενάντια στον Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια της ομιλίας του.

Η απομάκρυνσή του από την αίθουσα «δεν είχε καμία σημασία», δήλωσε ο Γκριν στους δημοσιογράφους, καθώς κρατούσε ακόμα το πλακάτ του για να το δουν οι κάμερες. Είπε ότι τίποτα δεν θα τον εμπόδιζε από το να κάνει αυτό που πίστευε ότι ήταν σωστό. «Πρέπει να πάρεις θέση», πρόσθεσε. «Εγώ είμαι απλώς ένας άνθρωπος που το έκανε – αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι που θα το έκαναν».

«Η απεικόνιση του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και της Μισέλ Ομπάμα ως πρωτεύοντα θηλαστικά, δεν ήταν μόνο απαράδεκτη. Είναι κάτι που είναι αξιοθρήνητο και κάτι που δεν θα ανεχτούμε», κατέληξε.

Democratic Representative Al Green of Texas said a depiction of former President Barack Obama and Michelle Obama as primates that was shared by Trump was 'not only unacceptable. It is something that is deplorable and something that we will not tolerate' https://t.co/oNe7jpod8p pic.twitter.com/qaEJp01lQa — Reuters (@Reuters) February 25, 2026

Ο Γκριν δεν ήταν ο μόνος που διαμαρτυρήθηκε, καθώς αρκετοί Δημοκρατικοί αποχώρησαν από νωρίς ή καθόντουσαν σιωπηλοί, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί συνάδελφοί τους σηκώνονταν όρθιοι για να χειροκροτήσουν σχεδόν κάθε πρόταση που έλεγε ο Τραμπ.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ από τη Βιρτζίνια, δήλωσε με ανάρτησή του στο Bluesky ότι «δεν μπορούσε να αντέξει ούτε μια ώρα τα ψέματα του Τραμπ» και αποχώρησε ενώ ο πρόεδρος εξυμνούσε τα οικονομικά του επιτεύγματα. Ο βουλευτής Μπιλ Φόστερ από το Ιλινόις μοιράστηκε στο «X» ότι μέτρησε «5 ξεκάθαρα ψέματα που είπε ο Τραμπ» πριν αποχωρήσει από την αίθουσα.

Καθώς ο Τραμπ έκανε σχόλια για την μεταναστευτική του πολιτική, και καθώς επέκρινε τους Δημοκρατικούς που δεν συμμετείχαν σε αυτήν, η βουλευτής Ρασίντα Τλάιμπ, η οποία φορούσε μια καρφίτσα με τη φράση «Δημοσιεύστε τα αρχεία (σ.σ. Έπσταϊν)», ακούστηκε να διαμαρτύρεται για τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι, ο οποίος σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες (ICE) στα τέλη Ιανουαρίου στη Μινεάπολη.

«Τα είδαν τα βίντεο, κύριε πρόεδρε», φώναξε, «τα είδαν τα βίντεο».

Από την πλευρά της, η βουλευτής Ιλχάν Όμαρ φώναξε «Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Σκοτώνετε Αμερικανούς».

Δείτε βίντεο:

Donald Trump killed two of my constituents. He is a liar and should be ashamed of himself. pic.twitter.com/Y94PNI2XtQ — Ilhan Omar (@IlhanMN) February 25, 2026

Διαβάστε επίσης