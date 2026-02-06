Aντιδράσεις για την ανάρτηση Τραμπ: Ανέβασε βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα συνωμοσιολογικό βίντεο  για τις εκλογές που απεικονίζει τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του Μισέλ ως πιθήκους, προκαλώντας την έντονη αντίδραση κορυφαίων Δημοκρατικών και όχι μόνον

Aντιδράσεις για την ανάρτηση Τραμπ: Ανέβασε βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, μετά από βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο απεικονίζει τον Μπαράκ Ομπάμα με τη σύζυγό του Μισέλ ως πιθήκους. Προς το τέλος ενός βίντεο διάρκειας ενός λεπτού που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Truth Social του Τραμπ, οι Ομπάμα εμφανίζονται με τα πρόσωπά τους πάνω σε πιθήκους για περίπου ένα δευτερόλεπτο.

Το βίντεο επαναλαμβάνει ψευδείς ισχυρισμούς ότι η εταιρεία καταμέτρησης ψήφων Dominion Voting Systems βοήθησε στην κλοπή των εκλογών του 2020 από τον Τραμπ. Μέχρι νωρίς το πρωί της Παρασκευής, το βίντεο είχε λάβει περισσότερα από 1.000 likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του προέδρου.

Το εν λόγω κλιπ περιέχει ισχυρισμούς και γραφήματα που αμφισβητούσαν τη νίκη του προέδρου Τζο Μπάιντεν στην Πενσυλβάνια στις προεδρικές εκλογές του 2020. Ωστόσο, στο 59ο δευτερόλεπτο, εμφανίζεται ξαφνικά μια εικόνα του προσώπου του Ομπάμα, που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, τοποθετημένη πάνω στο σώμα μιας πιθήκου, καθώς παίζει το τραγούδι The Lion Sleeps Tonight.

Ο Μπαράκ Ομπάμα έχει απορρίψει τις κατηγορίες του Τραμπ για εκλογική απάτη ως πολιτικά υποκινούμενες και αβάσιμες. Τόνισε ότι οι ισχυρισμοί περί χειραγώγησης των ευρημάτων των μυστικών υπηρεσιών από την κυβέρνησή του σχετικά με τη ρωσική παρέμβαση ήταν παράλογοι και χρησίμευαν ως περισπασμοί από τις δικές του αντιπαραθέσεις. Ο εκπρόσωπος του Ομπάμα δήλωσε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί ήταν μια αδύναμη προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή από πιο πιεστικά ζητήματα.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, πιθανού υποψηφίου των Δημοκρατικών για την προεδρία του 2028 και εξέχοντος επικριτή του Τραμπ, καταδίκασε την ανάρτηση. «Αηδιαστική συμπεριφορά από τον Πρόεδρο. Κάθε Ρεπουμπλικάνος πρέπει να το καταγγείλει. Τώρα», ανάρτησε ο λογαριασμός του γραφείου Τύπου του Newsom στο X.

Ο Μπεν Ρόουντς, πρώην κορυφαίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και στενός έμπιστος του Μπαράκ Ομπάμα, καταδίκασε επίσης τις εικόνες. «Ας στοιχειώνει τον Τραμπ και τους ρατσιστές οπαδούς του το γεγονός ότι οι μελλοντικοί Αμερικανοί θα αγκαλιάσουν τους Ομπάμα ως αγαπημένες προσωπικότητες, ενώ θα μελετούν τον ίδιο ως ένα λεκέ στην ιστορία μας», έγραψε επίσης στο X.

Κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αύξησε τη χρήση κατασκευασμένων εικόνων στο Truth Social και σε άλλες πλατφόρμες, συχνά επιδοκιμάζοντας τον εαυτό του ενώ παράλληλα χλευάζει τους επικριτές του.

Πέρυσι, δημοσίευσε ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη του Μπαράκ Ομπάμα να συλλαμβάνεται στο Οβάλ Γραφείο και να εμφανίζεται πίσω από τα κάγκελα με πορτοκαλί ολόσωμη φόρμα. Αργότερα, δημοσίευσε ένα κλιπ τεχνητής νοημοσύνης του ηγέτη της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις -- ο οποίος είναι μαύρος να φοράει ψεύτικο μουστάκι και σομπρέρο.

