Σκύρος: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο και πέθανε από ανακοπή λίγη ώρα αργότερα

Οι πόνοι στο στήθος που ένιωθε ένας 46χρονος δεν ήταν τελικά πνευμονία, αλλά η αρχή ενός εμφράγματος, το οποίο όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς του, δεν αξιολογήθηκε σωστά στο πολυδύναμο ιατρείο της Σκύρου, με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Σύμφωνα με το Mega, ο 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο της Σκύρου την Παρασκευή (20/02).

Όπως καταγγέλλεται από τους συγγενείς του, η γιατρός φέρεται να μην ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον ασθενή, διέγνωσε πνευμονία και του έδωσε φάρμακα, προτρέποντάς τον να πάει στην Κύμη για περαιτέρω εξετάσεις.

«Πήγε με πόνο στο στήθος. Η γιατρός μόλις τον είδε του είπε "τέτοια ώρα ήρθες;" και δεν είναι η πρώτη φορά που το ‘χει πει αυτό η γιατρός σε ασθενή. Του έδωσε Xozal και τον έδιωξε», είπε η θεία του 46χρονου και συνέχισε: «Το Σαββατοκύριακο το παιδί υπέφερε με πόνο στο στήθος. Τη Δευτέρα είχε πόνους. Πήγε στο καράβι, ο υποπλοίαρχος του καραβιού τον είδε ότι ήτανε σε άθλια κατάσταση. Τον έδιωξε πίσω να πάει στο ιατρικό κέντρο με έναν ναύτη να τον συνοδεύει, καθυστέρησε το πλοίο για να τον πάρει πίσω, εάν είχε κάποιο πρόβλημα, γιατί τον είδανε ότι ήτανε πολύ σοβαρά».

Τη Δευτέρα, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με έντονη δύσπνοια, και τελικά επιβιβάστηκε στο πλοίο για Κύμη. Έπειτα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Οι γιατροί διαπίστωσαν πως επρόκειτο για έμφραγμα, με τον 46χρονο δυστυχώς να χάνει τη ζωή του από ανακοπή και τους οικείους του να κατηγορούν τη γιατρό της Σκύρου για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων της.