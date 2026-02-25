Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Αυξημένη είναι για μία ακόμα ημέρα η κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, καθώς παρουσιάζονται προβλήματα στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, την Κηφισίας και τη Μεσογείων, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό η κίνηση στο ρεύμα της καθόδου ξεκινά από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Αιγάλεω, ενώ ίδια είναι και η εικόνα στην άνοδο, με το κομμάτι από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια να είναι εντελώς «φρακαρισμένο».

Στην Αττική Οδό η κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ξεκινά από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται στην έξοδο για την Εθνική Οδό.

Στην κάθοδο της Κηφισίας κίνηση έχει στο κομμάτι από δαχτυλίδι μέχρι Ψυχικό και στο ύψος της συμβολής με Κατεχάκη, ενώ στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Φάρο Ψυχικού.

Στο «κόκκινο» και η άνοδος της Συγγρού μέχρι το Σύνταγμα, ενώ και η Αρδηττού είναι μποτιλιαρισμένη από την συμβολή με την Ηλιουπόλεως μέχρι το Χίλτον.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι εξάλλου η κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον Καρέα και στην Ποσειδώνος.