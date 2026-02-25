Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για διορθώσεις στις δηλώσεις

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου μπορούν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση τα οποία θα υπολογιστεί το φορολογητέο εισόδημα και ο φόρος που θα πληρώσουν φέτος για τα εισοδήματα που απέκτησαν πέρυσι.

Έτσι, μέχρι το Σάββατο, οι φορολογούμενοι οφείλουν να ελέγξουν τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ και να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, όπου χρειάζεται. Χωρίς πρόστιμο και χωρίς να αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.), μπορούν να διορθώσουν λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιήσουν στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) ενώ αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι θα πρέπει να επιμερίσουν το εισόδημα με βάση τα αντίστοιχα ποσοστά.

Σημειώνεται ότι, τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο, δεν θα είναι «κλειδωμένα» και οι φορολογούμενοι θα μπορούν να παρέμβουν στους συγκεκριμένους κωδικούς πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε διασταυρώσεις, με βάση τα δεδομένα που θα στείλουν οι πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) τότε οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.

Τα πρόστιμα

Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

Η φορολογία

Ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, φθάνει έως το 45% ανάλογα με το ύψος των εσόδων.

Έως 12.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 15%, από 12.001 – 35.000 ευρώ 35% και άνω των 35.001 ευρώ 45%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026, ισχύει η νέα, ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ενοίκια, με ενδιάμεσο συντελεστή 25% για ενοίκια 12.001- 24.000 ευρώ (αντί για 35%).

Διαβάστε επίσης