Βραχυχρόνιες μισθώσεις: 24.946 καταχωρίσεις στο Αιγαίο και έντονες διαφοροποιήσεις ανά νησί

Κυριαρχία της βραχυχρόνιας μίσθωσης έναντι της μακροχρόνιας κατοικίας σε πολλούς νησιωτικούς προορισμούς

Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στα νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με αναλυτική έρευνα της Prosperty, η οποία καταγράφει τον αριθμό ενεργών καταχωρίσεων, τα επίπεδα πληρότητας, τις μέσες ημερήσιες τιμές και τα εκτιμώμενα ετήσια έσοδα ανά νησί. Τα στοιχεία σκιαγραφούν μια αγορά που εξακολουθεί να αναπτύσσεται με έντονες διαφοροποιήσεις ανά προορισμό, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο του τουρισμού στη διαμόρφωση της τοπικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν τη μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, με συνολικά 24.946 ενεργές καταχωρίσεις. Ο αριθμός αυτός καταδεικνύει την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας και τη συστηματική αξιοποίηση του οικιστικού αποθέματος για τουριστική χρήση. Στην κορυφή της λίστας των νησιών με τις περισσότερες καταχωρίσεις βρίσκεται η Σαντορίνη, με 5.306 ακίνητα, ακολουθούμενη από τη Ρόδο (3.913), τη Μύκονο (3.506) και την Πάρο (3.453). Σημαντική παρουσία καταγράφουν επίσης η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες με 2.996 καταχωρίσεις, ενώ ακολουθούν η Τήνος, η Κως, η Μήλος και η Σύρος.

Η ανάλυση των δεδομένων αποτυπώνει καθαρά την κυριαρχία της βραχυχρόνιας μίσθωσης έναντι της μακροχρόνιας κατοικίας σε πολλούς νησιωτικούς προορισμούς. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο αριθμός των τουριστικών καταχωρίσεων υπερβαίνει κατά πολύ τις διαθέσιμες κατοικίες για μόνιμη χρήση, στοιχείο που αναδεικνύει τη μετατόπιση της αγοράς προς τουριστικά μοντέλα εκμετάλλευσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την πληρότητα των καταλυμάτων σε ετήσια βάση (όχι μόνον στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου).

Η Μήλος αναδεικνύεται ως το νησί με τη υψηλότερη μέση πληρότητα, φθάνοντας το 27,1%, ποσοστό που την τοποθετεί στην πρώτη θέση μεταξύ των νησιών του Αιγαίου. Ακολουθεί η Σαντορίνη με 24,3%, ενώ υψηλές επιδόσεις καταγράφουν επίσης η Φολέγανδρος (19,6%), η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες (19,4%) και η Σίφνος (19,3%). Η Πάρος και η Μύκονος κινούνται σε επίπεδα κοντά στο 19%, ενώ χαμηλότερα ποσοστά πληρότητας εμφανίζουν η Ρόδος, η Ίος και η Κως.

Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι η αυξημένη τουριστική ζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στους παραδοσιακά «κορεσμένους» προορισμούς, αλλά επεκτείνεται και σε μικρότερα ή λιγότερο εμπορευματοποιημένα νησιά, τα οποία καταγράφουν σταθερή άνοδο στην ελκυστικότητά τους.

Σε ό,τι αφορά τις μέσες ημερήσιες τιμές, η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά ανά νησί. Η Μύκονος καταγράφει την υψηλότερη μέση ημερήσια τιμή, στα 723 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως premium προορισμός. Ακολουθεί η Αντίπαρος με 476 ευρώ, ενώ η Σαντορίνη κινείται στα 327 ευρώ και η Πάρος στα 322 ευρώ. Σε πιο προσιτά επίπεδα βρίσκονται η Κέα (312 ευρώ), η Πάτμος (264 ευρώ), το Καστελλόριζο (238 ευρώ), η Ίος (225 ευρώ), η Σίφνος (219 ευρώ) και η Μήλος (215 ευρώ).

Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει με σαφήνεια τη διαστρωμάτωση της τουριστικής αγοράς, όπου συνυπάρχουν υπερπολυτελείς προορισμοί με υψηλό κόστος διαμονής και νησιά που προσελκύουν επισκέπτες με πιο μετριοπαθή προϋπολογισμό.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα στοιχεία για τα εκτιμώμενα ετήσια έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στην κορυφή βρίσκεται η Πάρος, με εκτιμώμενα έσοδα 20,3 χιλιάδες ευρώ ανά ακίνητο, ακολουθούμενη από τη Σαντορίνη με 20 χιλιάδες ευρώ και τη Μήλο με 19 χιλιάδες ευρώ. Η Μύκονος καταγράφει έσοδα 18,8 χιλιάδων ευρώ, ενώ η Ρόδος και η Νάξος κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, μεταξύ 12,8 και 13,8 χιλιάδων ευρώ. Στις μικρότερες αγορές, όπως η Φολέγανδρος και η Κως, τα έσοδα διαμορφώνονται από 8,5 έως 10,1 χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με την Prosperty, τα πραγματικά έσοδα της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Αιγαίο εκτιμάται ότι είναι περίπου 43% υψηλότερα όταν συνυπολογίζονται όλες οι διαθέσιμες πλατφόρμες, γεγονός που υποδηλώνει ότι το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου είναι ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που εμφανίζεται σε μεμονωμένες μετρήσεις.

Συνολικά, η έρευνα καταδεικνύει ότι η βραχυχρόνια μίσθωση παραμένει βασικός μοχλός οικονομικής δραστηριότητας στα νησιά του Αιγαίου, με έντονες διαφοροποιήσεις ανά προορισμό ως προς την πληρότητα, τις τιμές και τα έσοδα. Τα δεδομένα της Prosperty προσφέρουν εικόνα της σημερινής κατάστασης, αναδεικνύοντας τόσο τη δυναμική όσο και τις προκλήσεις της αγοράς.

